Свят Петролът на ОПЕК прехвърли 90 долара за барел

Петролът на ОПЕК прехвърли 90 долара за барел

bTV Бизнес екип

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в четвъртък премина прага от 90 долара за барел, котирайки се за 90,10 долара, съобщи днес на страницата си петролният картел.

Един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 82,87 долара в сряда, припомни БТА. На 27 февруари, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, петролът на ОПЕК се котираше за 70,07 долара за барел

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

