Пентагонът харчи милиони за хакери с изкуствен интелект

Правителството на САЩ не е единственото, което използва изкуствен интелект, за да развива своите хакерски възможности

Правителството на САЩ сключва договор със секретния стартъп Twenty, който работи върху агенти с изкуствен интелект и автоматизирано хакване на чуждестранни цели в голям мащаб. Съединените щати тихомълком инвестират в агенти с изкуствен интелект за кибервойна. Тази година те харчат милиони долари за секретен стартъп, който използва изкуствен интелект за стартиране на офанзивни кибератаки срещу американски противници, съобщава Forbes.

Twenty (или XX), секретен стартъп, базиран в Арлингтън, Вирджиния, подписа договор с Киберкомандването на САЩ това лято на стойност до 12,6 милиона долара, според федералните договорни документи. Компанията също така спечели договор за изследвания на ВМС на стойност 240 000 долара. Компанията е подкрепена от In-Q-Tel, фонд за рисков капитал с нестопанска цел, основан от ЦРУ, както и от Caffeinated Capital и General Catalyst. Twenty отказа коментар.

Необичайни договори и реклами

Снимка: iStock

Договорите с Twenty са рядкост. Стартъп, финансиран от рисков капитал, разработващ изкуствен интелект за офанзивни кибероперации, получава работа в Cyber ​​Command. Обикновено такива договори отиват на по-малки, специализирани компании. Или на стари гиганти в отбраната като Booz Allen Hamilton или L3Harris.

Въпреки че компанията все още не е публична, на уебсайта ѝ се посочва, че целта ѝ е да „трансформира работните процеси, които някога изискваха седмици ръчен труд, в автоматизирани, непрекъснати операции върху стотици цели едновременно“. Twenty твърди, че това „фундаментално променя начина, по който САЩ и техните съюзници участват в киберконфликти“.

Кой стои зад Twenty?

Снимка: iStock

Според уебсайта на компанията, изпълнителният екип на Twenty е пълен с бивши военни и разузнавателни служители. Главният изпълнителен директор и съосновател Джо Лин е бивш офицер от резерва на ВМС на САЩ и бивш вицепрезидент по продуктов мениджмънт в гиганта по киберсигурност Palo Alto Networks. Той идва в Пало Алто, след като компанията придобива Expanse. Там той помага на агенциите за сигурност да откриват уязвимости в мрежите си. Главният технологичен директор Лео Олсън също е работил в екипа по национална сигурност на Expanse. Той е бил офицер по радиоразузнаване в армията на САЩ. Вицепрезидентът по инженерство, Скайлър Онкен, е прекарал повече от десетилетие в Киберкомандването на САЩ и армията на САЩ. Ръководителят на правителствените отношения, Адам Хауърд, работи на Капитолийския хълм от години. Наскоро той е бил в преходния екип на Съвета за национална сигурност за встъпващата администрация на Тръмп.

Правителството на САЩ не е единственото, което използва изкуствен интелект, за да развива своите хакерски възможности. Миналата седмица гигантът в областта на изкуствения интелект Anthropic публикува тревожно проучване. Китайски хакери са използвали инструментите му за кибератаки. Компанията заяви, че хакерите са използвали Claude, за да създадат изкуствени агенти, които са извършили 90 процента от работата по разузнаване на цели и разработване на методи за атака.

Работа в областта на офанзивните кибероперации

Снимка: iStock

Като се има предвид фокусът на Twenty върху едновременното атакуване на стотици цели, техните продукти изглеждат като голяма крачка напред в автоматизирането на кибервойната.

За сравнение, изпълнителят Two Six Technologies е спечелил множество договори в областта на офанзивните кибероперации с изкуствен интелект. Включително един на стойност 90 милиона долара през 2020 г. Но техните инструменти са предназначени предимно да помагат на хората, а не да ги заместват. През последните шест години те работят върху разработването на автоматизиран изкуствен интелект, „за да подпомогнат средата за кибербой“ и „да подпомогнат разработването на стратегии за кибервойна“ в рамките на проект, наречен IKE.

Според съобщенията, на техния изкуствен интелект е било позволено да продължи атаката самостоятелно, ако прецени, че шансовете за успех са високи. Договорът е бил на стойност 190 милиона долара до 2024 г. Но няма индикации, че IKE използва агенти за операции от мащаба, твърди Twenty. Two Six не отговори на исканията за коментар.

Изкуственият интелект се използва много по-често в отбраната, особено в корпорациите. Както Forbes съобщи по-рано тази седмица, израелският стартъп Tenzai адаптира модели на изкуствен интелект от OpenAI и Antropika, за да открива уязвимости в софтуера на своите клиенти. Въпреки че целта им е тестване за сигурност (red teaming), а не хакване.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN