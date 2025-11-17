Бащата на Джеф Безос нае банкер, който да управлява богатството му

Защо все повече ултрабога наемат ръководители на финансите си?

Бащата на Джеф Безос нае изпълнителен директор, който да управлява семейното му богатство. Според JPMorgan, около половината от семейните офиси вече разполагат с изпълнителни директори, които не са членове на семейството и ръководят частните им активи. Най-богатите семейства привличат опитни банкери от Уолстрийт, за да управляват нарастващото си състояние. Мигел Безос тихомълком назначи Валерия Алберола – бивш ръководител в семейството на Бен Уолтън от Walmart – за ръководител на семейния офис Aurora Borealis Nezos в Маями, новината бързо попадна в медиите.

Снимка: https://www.instagram.com/jeffbezos/

Това назначение е част от разширяването на управлението на богатство на стойност около 40 милиарда долара, което обхваща няколко поколения на семейство Безос, съобщава The Wall Street Journal. За тези, които са запознати със света на семейните офиси, подобен ход не е изненада. „Това се случва от години,“ казва Майкъл Козницки, съ-ръководител на практиката за частни клиенти и семейни офиси в Pillsbury, който консултира някои от най-богатите семейства. Той добавя, че в практиката си дълго време са подпомагали наемането на такива ръководители и разработването на програми за тяхното възнаграждение и задържане, пише още Вusiness Insider.

Светът на семейните офиси се променя. Ултрабогатите превръщат тези офиси в сложни инвестиционни платформи, като наемат професионалисти от Goldman Sachs, Morgan Stanley и компании за частни капиталови инвестиции. Професионализацията на семейните офиси ги превръща в своеобразни бутикови хедж фондове или частни капиталови фирми, които правят директни инвестиции, съвместни начинания с други семейства и създават свои рискови и недвижими фондове.

Причините ултрабогатите да наемат външни ръководители се коренят в промяна на отношението към риска. Първо, ликвидността от първични публични предлагания и продажби на бизнеси предоставя значителни средства за управление. Второ, младите технологично грамотни поколения предпочитат директни инвестиции, вместо да се доверяват на традиционни банки. Трето, много семейства се обединяват за инвестиции в стартиращи компании, практикувайки „клубно инвестиране“.

