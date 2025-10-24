1 USD
65.71 $/барел
Последвайте ни
Свят Нова търговска война? Реклама с Рейгън взриви отношенията между Тръмп и Канада

Нова търговска война? Реклама с Рейгън взриви отношенията между Тръмп и Канада

Свят

bTV Бизнес екип

Тръмп заяви, че прави това заради предполагаемо „фалшива“ реклама

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че прекратява всички търговски преговори с Канада, след като правителството на провинция Онтарио излъчи реклава с бивши президент Роналд Рейгън, в която се говори негативно за митата, пише CNBC.

В публикация в Truth Social Тръмп обвинява Канада, че се опитва да повлияе на висящо дело във Върховния съд на САЩ, което може да застраши много от неговите търговски тарифи, включително тези срещу Канада.

Снимка: iStock

„Фондация „Роналд Рейгън“ току-що обяви, че Канада е използвала измамно реклама, която е фалшива, в която Роналд Рейгън говори негативно за митата“, написа Тръмп.

„Те направиха това само за да се намесят в решението на Върховния съд на САЩ и други съдилища.“

Според него тарифите са „много важни за националната сигурност и икономиката на САЩ“, поради което, „въз основа на скандалното поведение“ на Канада, всички търговски преговори се прекратяват незабавно.

Какво се случи с петрола след като САЩ санкционира двете най-големи руски петролни компании?

Снимка: iStock

Изявлението на Тръмп дойде, след като Президентската фондация и институт на Роналд Рейгън обявиха, че рекламата на канадската провинция погрешно представя радио обръщение на Рейгън от април 1987 г. и че забележките му са били редактирани без разрешение.

Фондацията не уточни какво точно е било подвеждащото в съдържанието, но насърчи хората да чуят необработената версия на речта в официалния YouTube канал на Рейгън. Организацията също така съобщи, че обмисля правните си действия срещу използването на материала.

