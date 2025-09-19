Пътуването до САЩ поскъпва

Каква е причината?

Повечето от нас вече знаят, че е важно да се уреди с разрешениет, наречено ESTA, преди да пътуват до САЩ. Таксата, която ще трябва да платите, за да получите вашето разрешение обаче, ще поскъпне.

Защо? Ами, това се дължи на промените в законодателството за имиграционния бюджет, които бяха приети по време на администрацията на Тръмп, което означава, че цената на ESTA ще скочи с 86 процента от 21 на 40 долара (това е около 34 евро или 29 британски лири).

За да бъдем конкретни, Globetrender съобщава, че преструктурирането на таксите вече включва такса за промоция на пътувания от 17 долара (същата като преди) плюс увеличение от 6 долара на таксата за обработка и нова такса от 13 долара за хазната на САЩ.

И така, какво означава това за бъдещите ви пътувания до САЩ? Е, ако вече имате ESTA, тя ще бъде валидна за двете години, откакто сте я получили, или докато изтече паспортът ви, пише Time out.

Ако обаче все още трябва да кандидатствате за ESTA преди предстоящо пътуване, попълнете заявлението си преди понеделник, 30 септември, за да избегнете новата по-висока такса. След това, дори и да сте започнали, но не сте завършили заявлението си, ще бъдете помолени да платите пълните 40 долара.

Какво е ESTA?

Това е съкращение от „електронна система за разрешение за пътуване“ и е нещо, което всички пътници от страни, участващи в програмата за безвизов режим на САЩ, трябва да имат, ако влизат в страната за 90 дни или по-малко.

Програмата включва по-голямата част от Европа, Обединеното кралство, Австралия, Нова Зеландия, Бруней, Япония, Сингапур, Южна Корея и Тайван, както и Чили, Израел и Катар.

