Можем ли да пазаруваме с гръцко евро в България?

Важи ли обратното – можем ли да плащаме с българско евро в Гърция?

Остават по-малко от 15 дни, когато България официално ще въведе еврото като свое единствено законно платежно средство. С наближаването на датата 1 януари обаче се увеличават и притесненията на обикновения потребител. Десетки българи си задават въпроса ще можем ли да пазаруваме в магизините с друго евро, което не е българско? Краткият отговор е: да.

Еврото е еднакво навсякъде в еврозоната

Снимка: iStock

Еврото е единна валута за всички държави в еврозоната, включително България (от 2026 г.) и Гърция (член от 2001 г.). Това означава, че евробанкнотите и евромонетите, емитирани от всяка страна-членка, например от Гърция, са пълноправно законно платежно средство навсякъде, където еврото е официална валута. Поради това гръцкото евро ще се приема без проблеми в България, точно както всички останали евро банкноти и монети. Както и обратното. След като България влезе в еврозоната, българските евромонети и банкноти могат да се използват за пазаруване във всички страни, участващи в еврозоната.

С други думи: ако имаш гръцко евро (каквито и да е монети и банкноти), можеш да пазаруваш с тях в България след 1 януари 2026 г., без това да е проблем, защото по своята същност те са същата валута. Всички евро пари, независимо дали са гръцки, немски, испански или български, ще бъдат приети навсякъде в България.

Какво означава това за търговците и потребителите?

От 1 януари 2026 г. всички магазини, заведения, услуги и институции в България ще приемат само евро като разплащателно средство, левът вече няма да бъде законно платежно средство след крайния срок на периода на двоен оборот, който приключва на 31 януари 2026 г.

Както БНБ напомня, в рамките на един месец (януари 2026 г.) двата вида пари лев и евро може да се използват паралелно, но след това остава само евро.

Обмен на левове в евро

Снимка: Getty Images / iStock

Българската народна банка (БНБ) ще обменя левове в евро на официалния фиксиран курс 1,95583 лв. = 1 евро безплатно, в неограничено количество и без ограничения във времето. Това означава, че всеки гражданин може да обърне своите левове в евро без такси директно в БНБ.

Търговските банки и „Български пощи“ също ще обменят левове за евро без такси, но само до 12 месеца след въвеждането на еврото, след което те могат да наложат ограничения или такси.

