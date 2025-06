Първите два обекта на Netflix House ще отворят врати в края на годината

Netflix ще заеме пространства, където преди това са се помещавали големи универсални паркове

Netflix обяви, че първите два обекта от веригата Netflix House ще отворят врати в края на 2025 г., макар че точна дата все още не е посочена, съобщи TheVerge.

Концепцията за физически локации на стрийминг гиганта беше представена за първи път в края на 2023 г., като по-късно беше потвърдено, че първите две ще се намират в САЩ: в търговския център King of Prussia край Филаделфия и в Galleria Dallas в Тексас. И в двата случая Netflix ще заеме пространства, където преди това са се помещавали големи универсални паркове.

И двете локации ще предлагат собствени „преживявания, продукти и програма“, които ще се обновяват редовно, за да осигуряват на феновете различно приключение при всяко посещение.

Локацията в Далас ще включва Stranger Things: Escape the Dark и Squid Game: Survive the Trials, както и зона Netflix RePLAY, която ще предлага физически предизвикателства, интерактивни стаи с истории и ретро игри, в които можете да се състезавате с приятели или да играете в отбор.

Изглежда, че Netflix House във Филаделфия ще бъде по-голямата от двете първоначални локации. Тя ще предлага Wednesday: Eve of the Outcasts и One Piece: Quest for the Devil Fruit, Netflix Virtuals с VR игри от Sandbox VR, мини голф с девет дупки, както и кино салон TUDUM Theater, в който ще се прожектират продукции на Netflix – сериали, филми и специални фен събития като викторини на голям екран.

