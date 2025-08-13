1 USD
1.68519 BGN
Петрол
65.13 $/барел
Bitcoin
$119,407.0

БГ Бизнес Колко струва военният дрон, намерен на плаж до Созопол?

Колко струва военният дрон, намерен на плаж до Созопол?

bTV Бизнес екип

Какво знаем за него

Военен дрон беше открит на плажа „Хармани“ край Созопол вчера. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, отбелязват оттам.

Според експерти дронът е Орлан-30 - руски разузнавателен безпилотен летателен апарат (UAV), модифицирана версия на по-ранния Орлан-10. Той е предназначен за въздушно наблюдение, както и за намиране, откриване и разпознаване на обекти, както в оптичния, така и в инфрачервения спектър.  

 

Предлагат по-строги мерки за дроновете у нас

Руските сили често използват дронове като Орлан-30, за да идентифицират цели и да предават координати на артилерийски или ракетни подразделения, което позволява бързи и прецизни удари. Тази интеграция на разузнавателни дронове с далекобойни огъни се е превърнала в централна характеристика на бойните тактики на Русия, особено в райони с активни фронтови линии или оспорвани логистични маршрути.

Орлан-30 е подобрена версия на подобен дрон, използван преди време. Новият дрон към момента се оценява между на 87 000 и 120 000 долара. Една система, включваща два дрона, стартов комплекс, контролна станция и резервни части, е струвала 5 милиона рубли (приблизително 150 000 долара) през 2013 г. 

Откриха военен дрон на плаж до Созопол, обезвредиха го

Русия значително е увеличила производството както на дроновете „Орлан-10“, така и на „Орлан-30“.

Наскоро украинският медиен канал CAPELINKO_UKRAINE FIGHTS обяви, че украинските войски са прехванали и унищожили руски разузнавателен дрон Орлан-30, използвайки евтин FPV дрон. Сблъсъкът е пример за фокуса на Украйна върху асиметрични тактики, използвайки евтини, бързо произвеждани технологии за противодействие на по-скъпи вражески системи.



