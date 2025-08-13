Колко струва военният дрон, намерен на плаж до Созопол?

Какво знаем за него

Военен дрон беше открит на плажа „Хармани“ край Созопол вчера. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, отбелязват оттам.

Според експерти дронът е Орлан-30 - руски разузнавателен безпилотен летателен апарат (UAV), модифицирана версия на по-ранния Орлан-10. Той е предназначен за въздушно наблюдение, както и за намиране, откриване и разпознаване на обекти, както в оптичния, така и в инфрачервения спектър.

Руските сили често използват дронове като Орлан-30, за да идентифицират цели и да предават координати на артилерийски или ракетни подразделения, което позволява бързи и прецизни удари. Тази интеграция на разузнавателни дронове с далекобойни огъни се е превърнала в централна характеристика на бойните тактики на Русия, особено в райони с активни фронтови линии или оспорвани логистични маршрути.

Орлан-30 е подобрена версия на подобен дрон, използван преди време. Новият дрон към момента се оценява между на 87 000 и 120 000 долара. Една система, включваща два дрона, стартов комплекс, контролна станция и резервни части, е струвала 5 милиона рубли (приблизително 150 000 долара) през 2013 г.

Русия значително е увеличила производството както на дроновете „Орлан-10“, така и на „Орлан-30“.

Наскоро украинският медиен канал CAPELINKO_UKRAINE FIGHTS обяви, че украинските войски са прехванали и унищожили руски разузнавателен дрон Орлан-30, използвайки евтин FPV дрон. Сблъсъкът е пример за фокуса на Украйна върху асиметрични тактики, използвайки евтини, бързо произвеждани технологии за противодействие на по-скъпи вражески системи.

