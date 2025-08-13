Данните на хиляди туристи в Италия попаднаха в хакерска атака

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
България е вторият най-голям вносител на стоки в Турция
Коя страна е на първо място?
Хареките са предложили за продажба около 70 000 лични документа през последните дни
Хакерска група е успяла да се сдобие с лични данни на десетки хиляди гости на италиански хотели. Информацията е събрана от документи за самоличност, които се изискват при настаняване, съобщава ДПА, цитирано от БТА.
Групата, известна с името „Мидокс“ (Mydocs), е предложила за продажба онлайн около 70 000 лични документа през последните дни, информира италианската полиция. Потърпевши са предимно луксозни хотели в туристически дестинации като Венеция, Триест и остров Капри.
Разследващите смятат, че от юни насам хакерите са успели да получат незаконен достъп до системите за резервации на различни хотели. Това им е дало възможност да придобият сканирани в висока резолюция копия на паспорти, лични карти и други официални документи на туристи и бизнес пътници.
Според информация от италианската държавна агенция за дигитални въпроси (AgID), документите вече се разпространяват в тъмната мрежа в пикселизиран формат, като цените варират между 800 и 10 000 евро в зависимост от съдържанието и качеството на сканираното изображение.
Изданието „Кориере дел Венето“ посочва, че сред най-засегнатите обекти е четиризвездният хотел „Ка' дей Конти“ във Венеция, откъдето са били откраднати около 38 000 документа. В Италия е задължително гостите да представят личен документ при регистрация в хотел, който обикновено се копира на рецепцията. През последните години обаче все повече хотели преминават към дигитализиране на този процес чрез компютърни системи.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Коя страна е на първо място?
Решението е лесно и се нарича "парична възглавница"
Какво знаем за него