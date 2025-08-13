Данните на хиляди туристи в Италия попаднаха в хакерска атака

Хареките са предложили за продажба около 70 000 лични документа през последните дни

Хакерска група е успяла да се сдобие с лични данни на десетки хиляди гости на италиански хотели. Информацията е събрана от документи за самоличност, които се изискват при настаняване, съобщава ДПА, цитирано от БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Групата, известна с името „Мидокс“ (Mydocs), е предложила за продажба онлайн около 70 000 лични документа през последните дни, информира италианската полиция. Потърпевши са предимно луксозни хотели в туристически дестинации като Венеция, Триест и остров Капри.

Разследващите смятат, че от юни насам хакерите са успели да получат незаконен достъп до системите за резервации на различни хотели. Това им е дало възможност да придобият сканирани в висока резолюция копия на паспорти, лични карти и други официални документи на туристи и бизнес пътници.

Снимка: iStock

Според информация от италианската държавна агенция за дигитални въпроси (AgID), документите вече се разпространяват в тъмната мрежа в пикселизиран формат, като цените варират между 800 и 10 000 евро в зависимост от съдържанието и качеството на сканираното изображение.

Изданието „Кориере дел Венето“ посочва, че сред най-засегнатите обекти е четиризвездният хотел „Ка' дей Конти“ във Венеция, откъдето са били откраднати около 38 000 документа. В Италия е задължително гостите да представят личен документ при регистрация в хотел, който обикновено се копира на рецепцията. През последните години обаче все повече хотели преминават към дигитализиране на този процес чрез компютърни системи.

