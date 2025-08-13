Ново проучване: Кои са плюсовете и минусите на работата от вкъщи според служителите?

Данните показват, какво е мнението на бизнеса за новите форми на заетост

Нов доклад на германския Институт за икономически изследвания ZEW разкрива какво мислят компаниите за плюсовете и минусите на дистанционната и хибридната работа след пандемията. Резултатите от проучването сред над 1200 компании сочат, че макар домашният офис да води до предизвикателства, като цяло бизнесът оценява положително новите модели на работа, предава Welt.

Снимка: Getty Images/iStock

След като пандемията от COVID-19 принуди милиони служители по света да работят от домовете си, дистанционната и хибридната работа се утвърдиха като стандартна практика в много компании. Това важи с особена сила за сектора на информационните технологии, но и индустриалният сектор не остава по-назад. През юни тази година Институтът за икономически изследвания ZEW в Манхайм проведе мащабно проучване сред компании от Германия, за да установи как се променя трудовата реалност и какво е мнението на бизнеса за новите форми на заетост.

Според резултатите, повечето работодатели разпознават ключови предимства в хибридните модели. Най-отчетливо изпъква повишената удовлетвореност на служителите – над две трети от анкетираните компании споделят, че този ефект е осезаем. Освен това над половината от фирмите отчитат, че възможността за работа от разстояние улеснява наемането на квалифицирани кадри – един сериозен плюс в условията на недостиг на специалисти. Само около 10% от компаниите виждат недостатъци в този аспект.

По отношение на задържането на служители, мненията са по-разнопосочни. Почти половината (47%) от анкетираните вярват, че дистанционната работа подобрява лоялността и ангажираността, но близо една трета споделят опасения, че гъвкавите условия могат да доведат до разхлабване на връзката между служителя и фирмата, и съответно до по-високо текучество.

Снимка: Getty Images/iStock

Критиките на компаниите са насочени най-вече към негативното въздействие на работата от разстояние върху вътрешната комуникация и сътрудничеството в екипите. Цели две трети от работодателите отчитат трудности в тази насока, като едва 7% виждат ползи. Освен това има резерви и по отношение на производителността и иновационния капацитет на екипите при дистанционен режим. Все пак близо една трета от компаниите се опитват да останат неутрални в оценките си.

Въпреки посочените слабости, повечето фирми не планират да се откажат от политиките за работа от вкъщи. Само около 10% от анкетираните обмислят ограничаване или пълно спиране на домашните офиси в следващите две години. Обратно – компании, които вече предлагат такива възможности, очакват ръст в броя на служителите, които ще се възползват. В производствения сектор 34% от фирмите прогнозират увеличение, а при IT-компаниите този дял е 29%.

В IT сектора над 80% от фирмите позволяват на част от служителите да работят от вкъщи поне веднъж седмично, докато при производствените фирми този дял е около 50%. При предприятията с над 100 служители тези цифри се покачват значително: 88% в производството и почти 98% в ИТ сферата вече прилагат модели на дистанционна работа.

