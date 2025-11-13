Как ЕС засилва икономическия натиск срещу Русия?

Последният пакет от санкции на ЕС срещу Москва подчертава засиления фокус върху руската енергетика

В края на октомври Европейският съюз обяви, че ще прекрати напълно вноса на руски газ както по тръбопроводи, така и във втечнен вид (LNG), като решението влиза официално в сила от 1 януари 2028 г. Въпреки дискусиите за ускоряване на крайния срок за 2027 г. страните-членки се съгласиха да запазят първоначалния план, като въведат двугодишен преходен период.

Новите правила предвиждат краткосрочни договори, подписани преди 17 юни 2025 г., да могат да продължат до 17 юни 2026 г., а дългосрочните остава валидни до 1 януари 2028 г. Промените по договорите са разрешени само по технически причини и не могат да увеличават обемите на газ. В същото време ЕС планира да опрости изискванията за доставки от алтернативни източници.

Намаляващата зависимост от Русия

След спирането на транзита през Украйна в началото на 2025 г. доставките на руски газ към Европа паднаха от 45% през 2022 г. до около 13% към октомври 2025 г., като този процент не включва косвени доставки. За Русия ефектът върху приходите от газ ще бъде ограничен в краткосрочен план, но дългосрочно загубата на ключовия европейски пазар остава сериозно предизвикателство. Китай не е успял да замести напълно Европа - нито икономически, нито физически, а според експерти ще са нужни години за компенсиране.

Проектите за втечнен природен газ като Yamal LNG ще бъдат сред най-силно засегнатите. А междувременно САЩ планират да удвоят производството си на втечнен газ до началото на 2030 г., което би могло трайно да замени руския пазар.

Засилване на санкциите срещу Москва

ЕС наскоро прие 19-ия пакет санкции срещу Русия, като основният акцент е енергийният сектор. Новите ограничения включват забрана за доставки на руски LNG по краткосрочни договори от 25-и април 2026 г. и по дългосрочни договори от 1-ви януари 2027 г. Европейската комисия също разшири списъка с т.нар. сиви танкери на 557 кораба и наложи ограничения върху няколко китайски компании, участващи в износа на руски петрол. Сред новите санкции попадат 42 компании и 21 физически лица от Китай, Киргизстан, ОАЕ, Великобритания, САЩ и други държави.

Санкциите включват забрани за европейски компании да използват руската платежна система Mir, Faster Payments System и пет допълнителни руски банки, включително клонове на Alfa Bank и VTB в Беларус и Казахстан. За първи път ЕС наложи санкции и на юридическа фирма – Maxima Legal. Тя е обвинена, че съдейства на клиенти при отключване на замразени активи.

Геополитически аспекти

Все оше ЕС не е приел конкретни решения за окончателно спиране на вноса на руския петрол, като страни като Унгария и Словакия трябва да представят стратегии за диверсификация на доставките до началото на 2028 г. Докато Китай и Индия смесено отчитат намаление на руските покупки, географските и логистични ограничения забавят възможността за бърза компенсация на европейския пазар.

Кремъл остана предпазлив, като руското външно министерство изрази желание за поддържане на контакт с Вашингтон. Някои наблюдатели смятат, че вътрешни разногласия в близкото обкръжение на Путин допринасят за затруднените преговори, което може да подтикне руския президент да преосмисли стратегията си. В заключение ЕС и Великобритания засилват санкционния натиск върху Москва, като постепенно прекратяват зависимостта от руския газ и укрепват алтернативните доставки. Това е дългосрочен проект, който цели както енергийна сигурност на Европа, така и намаляване на финансовите ресурси на Русия за поддържане на войната в Украйна.

