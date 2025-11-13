Сбогом на пенито: САЩ офицално спират да секат монети от 1 цент

Какви са основните мотива зад решението?

Американската едноцентовка „се сбогува“ със света в сряда след 232 години, след като Министерството на финансите отсече последната монета от този номинал. Новината събуди вълна от носталгия сред гражданите, но според икономистите решението е напълно логично и обосновано от гледна точка на разходите, предава Business Insider.

Снимка: Getty Images / iStock

Основният мотив е чисто финансов. Още от 1982 г. насам монетите вече не се изработват от мед, а основно от по-евтин цинк, но дори така поскъпването на суровините не спира. Доклад на Монетния двор на САЩ за 2024 г. показва, че докато номиналната стойност на монетата е един цент, реалната ѝ себестойност достига 3,69 цента — значително повече от 1,42 цента преди десетилетие. Това означава, че държавата всяка година губи милиони, само за да поддържа едноцентовката в обръщение. По изчисления потенциалната икономия от прекратяването на производството ѝ е около 56 млн. долара годишно.

Втората причина е свързана с практическата ѝ безполезност. При растяща инфлация покупателната стойност на най-дребната монета е символична. За чифт спортни обувки на Wall Street, например, биха били нужни над 110 000 едноцентовки, а за обяд на стойност 17 долара — около 1700 монети, тежащи повече от 4 килограма. Не е изненадващо, че след като Белият дом разгледа въпроса по-рано тази година, мярката срещна одобрението на обществото.

Снимка: Getty Images / iStock

Подобен случай в американската история вече има. Между 1793 и 1857 г. страната секла половин цент с образа на Лейди Либърти, но той бил премахнат със Закона за монетосеченето, без да се стигне до икономически сътресения. Въпросът сега е дали администрацията на Тръмп има право самостоятелно да прекрати емисията на едноцентовката — правните тълкувания са нееднозначни, но и двете партии в Конгреса досега изразяват подкрепа за промяната.

Въпреки това търговците не крият притесненията си. Макар монетата да остава законно платежно средство, броят ѝ в обращение ще намалява, тъй като често се губи в домовете на хората. Асоциацията на водещите търговци на дребно настоява Конгресът да изготви ясни правила за закръгляне на цените и за работа при недостиг на дребни монети. Според официалното им становище, макар решението да спестява средства, липсата на конкретни насоки от администрацията и бездействието на Конгреса създават сериозни затруднения за бизнеса, особено за онези, които работят основно в брой.

Вашингтон може да почерпи ценен опит от Канада, където последната едноцентовка бе отсечена още през 2012 г. Северната съседка проведе успешна кампания за информиране на населението, събра над 6 милиарда монети и извлече от тях мед и цинк за повторна употреба. Според представители на Канадския монетен двор именно добрата координация между банки, търговци и дигитални платформи осигурила плавния преход. По всичко личи, че и Съединените щати могат да последват този пример и да се разделят с едноцентовката без сериозни сътресения в икономиката.

