БГ Бизнес Курсът на долара за 1 октомври 2025 г.

Курсът на долара за 1 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1.66581 лева.

Единната европейска валута се котираше за 1,1757 долара към 09:05 часа българско време днес, или с 0,2 на сто над стойността си от закриването на вчерашната сесия. В азиатската търговия по-рано днес котривките на еврото достигна ниво от 1,1770 на фона на несигурността заради частичното спирането на финансирането на правителството на САЩ, предава БТА. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1741 долара за еврo.

