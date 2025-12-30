Какво трябва да знаете за такситата в новогодишната нощ?

Част от таксиметровите апарати автоматично ще преминат към отчитане в евро от 0:00 часа на 1 януари

В новогодишната нощ ползвателите на таксиметрови услуги трябва да са наясно, че след 21:00 часа плащане с банкови карти няма да е възможно. Тъй като много от таксиметровите приложения работят именно с картови разплащания, клиентите ще трябва да разчитат единствено на плащане в брой – в лева или евро, които шофьорите ще приемат, съобщава БНТ.

Част от таксиметровите апарати автоматично ще преминат към отчитане в евро от 0:00 часа на 1 януари. При по-старите устройства обаче е необходимо ръчно пренастройване, което създава риск на дисплея да се показват суми в лева вместо в евро. Затова пътниците трябва внимателно да проверяват касовите бележки, където са изписани и двете валути.

Председателят на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков уточни, че всички апарати от ново поколение ще сменят валутата автоматично в полунощ. По думите му, ако в момента цената за километър е 1,46 лв., след 0:00 часа тя ще се визуализира като 0,75 евро, а първоначалната такса ще бъде 1,50 евро вместо 2,94 лв.

Според него най-сигурният начин да се избегнат недоразумения е пътниците да проверяват колко евро им струва курсът, тъй като и при старите, и при новите апарати сумите са посочени както в лева, така и в евро.

По отношение на връщането на ресто в евро, Цветков посочи, че в повечето случаи то ще бъде в левове. Той подчерта, че законът позволява това при липса на достатъчно евро и не представлява нарушение. В същото време шофьорите ще трябва да работят паралелно с двете валути и да изчисляват внимателно стойността на курсовете.

