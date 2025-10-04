Отиде си Патриша Рутлидж: Кои бяха най-известните роли на актрисата?

Тя е най-популярната актриса в САЩ за 1996 година

Актрисата Патриша Рутлидж почина на 96-годишна възраст. Тя става известна най-вече с ролята на Хаясинт Бъкет в култовия британски ситком „Какво ще кажат хората“. Изявява се и в монолозите на Алън Бенет, както и в ролята на аматьорската детективка Хети Уейнтроп в BBC One.

Снимка: Getty Images/iStock

Нейният агент съобщи, че Рутлидж е починала „спокойно в съня си тази сутрин, обградена с любов“. Сред многото, които изразиха почитта си, бе директорката на комедията, която отбеляза, че актрисата е дарила радост на милиони зрители и е оставила трайно наследство, предава BBC.

„Какво ще кажат хората “

Рой Кларк, създателят на „Какво ще кажат хората“, заяви, че е натъжен от загубата и изрази възхищението си от таланта ѝ. Той сподели, че е било истинско щастие сценариите му да попаднат в ръцете на толкова опитна актриса. Според него, нейният музикален опит ѝ е позволил да използва гласа си като инструмент, а физическата ѝ комедия е допринесла допълнително за успеха на сериала. „Тя издигна текстовете ми до нови висоти“, обобщи Кларк.

Снимка: Getty Images/iStock

Най-популярната актриса в страната за 1996 година

Патриша Рутлидж ще остане най-разпознаваема с образа на Хаясинт Бъкет – персонаж, който пародираше английската претенция и снобизъм. Самата актриса е казвала с усмивка, че ѝ е било изключително приятно да играе този своеобразен „чудовищен“ характер. Сериалът се излъчва от 1990 до 1995 г. и става феномен, а през 1996 г. тя е обявена за най-популярната актриса в страната по време на 60-годишнината на BBC. Дори на 96-годишна възраст, нейният ентусиазъм към сценичното изкуство и връзката ѝ с публиката не е отслабнал, а поколения зрители продължават да откриват ролите ѝ.

Джон Петри, директор на комедията, отбеляза, че превъплъщението ѝ в Хаясинт Бъкет е едно от най-незабравимите постижения в британския хумор. Той описа как Рутлидж е вдъхнала живот на персонажа с автентичност, точност и топлота, превръщайки го в икона – позната, цитирана и обичана по цял свят. Петри подчерта също, че независимо от ролята, тя винаги демонстрирала изключителен професионализъм.

Снимка: Getty Images/iStock

Кога започва всичко?

Родена в Биркенхед, Патриша Рутлидж започва кариерата си на сцената през 50-те години и бързо се утвърждава както във Великобритания, така и в САЩ. През 1968 г. печели наградата „Тони“ за главна роля в мюзикъл на Бродуей. На Острова тя се отличава както в класическата драма – с участия в продукции на Кралската шекспирова трупа – така и в мюзикъли, като „Кандид“, за който получава награда „Оливие“. През 80-те се превръща в телевизионна звезда с участията си в „As Seen on TV“ и в няколко от монолозите на Алън Бенет – включително „A Lady of Letters“, който ѝ носи номинация за БАФТА.

Патриша продължава кариерата си с отличени роли – три БАФТА номинации, участие в криминалния сериал „Hetty Wainthropp Investigates“ и множество театрални проекти. Приятели и колеги я описват като изключително почтен, независим и интелигентен човек. Джайлс Брандрет споделя, че тя е била не само велик артист, но и забележителна личност. Виктория Ууд и Алън Бенет са сред многото творци, които ѝ се възхищават. През 2017 г. е удостоена с титлата „Дама“, след като преди това е получила ордени OBE и CBE. До края на живота си остава активна и дълбоко свързана с театралната сцена в Чичестър, където е почитана като национално и местно съкровище.

