Курсът на еврото за 9 януари 2026 г.

Всеки втори европеец търси нова работа през 2026 г., но повечето се чувстват неподготвени
66% от работодателите признават, че през последната година е по-трудно да намерят квалифицирани кадри
Курсът на еврото леко отслабва спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове.
Единната европейска валута се разменя за 1,1646 долара, или с 0,1 на сто под нивото си от снощи.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
66% от работодателите признават, че през последната година е по-трудно да намерят квалифицирани кадри
Чатботът e отговарял на злонамерени заявки
Министерството ще положи всички усилия платформата да бъде максимално полезна за бизнеса