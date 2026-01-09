Курсът на еврото за 9 януари 2026 г.

Курсът на еврото леко отслабва спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове.

Единната европейска валута се разменя за 1,1646 долара, или с 0,1 на сто под нивото си от снощи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN