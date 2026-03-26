От Истанбул до света: Историята на успеха на Trendyol

Компанията е основана от жена, която прекъсва обучението си в Harvard Business School

Един от най-бързо разрастващите се онлайн гиганти в Европа привлича все по-голям интерес и сред българските потребители. Става дума за Trendyol – платформа с десетки милиони клиенти, която постепенно разширява присъствието си в региона.

Trendyol е основана през 2010 г. в Истанбул от предприемача Демет Мутлу, която прекъсва обучението си в Harvard Business School, за да се посвети на собствения си бизнес. В самото начало компанията стартира като онлайн платформа, фокусирана основно върху модата, използвайки модела на ограничени във времето намаления, който бързо привлича вниманието на потребителите в Турция.

Още в ранните години Trendyol успява да привлече интереса на международни инвеститори като Tiger Global Management и Kleiner Perkins, което дава възможност да ускори развитието си и да разшири дейността си. Постепенно платформата започва да надхвърля първоначалния си фокус върху модата и да се превръща в по-широк онлайн пазар.

Ключов момент в историята на компанията настъпва през 2018 г., когато Alibaba Group придобива мажоритарен дял в Trendyol. Това партньорство осигурява достъп до сериозен технологичен ресурс и експертиза в електронната търговия, което ускорява трансформацията на платформата в пълноценен маркетплейс с разнообразие от категории – от дрехи и аксесоари до електроника, козметика и стоки за дома.

В следващите години Trendyol разширява значително присъствието си и започва да излиза извън границите на Турция. Компанията се насочва към европейските пазари и постепенно се утвърждава като един от бързо растящите играчи в региона. Успоредно с това тя изгражда собствена логистична мрежа, която й позволява да контролира доставките и да подобрява обслужването на клиентите.

С развитието си Trendyol постепенно създава цяла екосистема от услуги, която включва освен онлайн пазаруване и решения за доставка на храна, платформи за продажба на стоки втора употреба и собствен технологичен център. Този модел й позволява да обхване различни сегменти от дигиталната икономика и да задържи потребителите в рамките на собствената си платформа.

През 2021 г. компанията достига оценка от над 10 милиарда долара и се превръща в първата т.нар. „декакорн“ компания в Турция – важен етап, който я поставя сред най-значимите технологични бизнеси в региона.

Днес платформата има над 40 милиона клиенти и около 250 000 търговци, като в нея се предлагат повече от 1.5 милиарда артикула. Компанията оперира в 35 държави и има офиси в градове като Амстердам, Анкара, Баку, Берлин, Истанбул, Измир и Люксембург.

