От 551 евро до 2704 евро: Къде стои България в класацията за минимални заплати?

Кои държави имат най-високите и най-ниските минимални заплати в Европа?

Милиони работници в целия Европейски съюз продължават да получават минимална работна заплата, която се стреми да гарантира основен жизнен стандарт. Въпреки това, нивата на минималните заплати често не успяват да следват инфлацията, което поставя предизвикателства пред работещите.

Към юли 2025 г. месечната минимална работна заплата преди удръжки в ЕС варира значително – от 551 евро в България до 2704 евро в Люксембург, според данни на Евростат. Ако към тази статистика включим и страните кандидатки за ЕС, най-ниската минимална работна заплата е в Украйна – едва 164 евро.

Пет страни от ЕС – Италия, Дания, Швеция, Австрия и Финландия – изобщо нямат национална минимална работна заплата.

Брутни минимални заплати в Европа

Снимка: iStock

Както показва графиката по-долу, има значителни разлики в минималните заплати в различните части на Европа, а Евростат групира страните в три нива на заплащане, съобщава Euronews.

1- Най-висока група: Над 1500 евро

С изключение на Франция, която предлага 1802 евро, всички останали страни в най-високата група плащат над 2000 евро минимална месечна заплата. Освен Люксембург, към тях спадат Ирландия (2282 евро), Нидерландия (2246 евро), Германия (2161 евро) и Белгия (2112 евро).

2- Средна група: Между 1000 и 1500 евро.

Няколко държави в средната група са малко над прага от 1000 евро.

3- Ниска група: Между 600 и 999 евро

4-Много ниска група: Под 600 евро

Няколко държави, включително една членка на ЕС, имат минимални заплати под 600 евро. Тази най-ниска група е съставена предимно от страни кандидатки за членство в ЕС. Тя включва Северна Македония (584 евро), Турция (558 евро), България (551 евро), Албания (408 евро), Молдова (285 евро) и Украйна (164 евро).

Минималните заплати отразяват разделението Изток-Запад

Снимка: Getty Images/iStock

Съществува силно географско разделение в номиналните минимални заплати в цяла Европа. Това е най-забележимо между Западна и Източна Европа. Като цяло, четирите групи заплати отразяват различните региони на ЕС.

Страните в най-високата група са предимно в Западна и Северна Европа. Средната група включва няколко страни от Южна и Централна Европа. Ниските и много ниските групи се състоят предимно от страни от Източна Европа, Балканите и страните кандидатки за ЕС.

