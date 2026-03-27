Освен петрол: Ключовите износи, блокирани от затварянето на Ормуз

Прекъсването на доставките на петрол и газ през Ормузкия проток заради войната между САЩ-Израел и Иран рязко повиши световните енергийни цени. Бензинът вече поскъпна, а сметките за отопление на домакинствата във Великобритания почти сигурно ще последват.

Но не само горивата са засегнати от конфликта. Чрез Ормузкия проток обикновено навлиза цяла гама жизненоважни химикали, газове и други продукти в международните вериги за доставки.

Какво още е засегнато?

BBC установи, че цените на редица стоки – от храни до смартфони и медикаменти, могат да се повишат, тъй като броят на корабите, преминаващи през протока, е намалял от над 100 дневно преди войната до едва няколко. Ето какво още е под заплаха:

Торове – критична суровина за земеделието

Петрохимикалите се произвеждат в големи количества за износ от държавите в Залива, а един от най-важните продукти е торът. По данни на ООН около една трета от световните торове, урея, поташ, амоняк и фосфати, обикновено преминават през Ормузкия проток.

Данните на Световната търговска организация показват, че след началото на конфликта износът на продукти, свързани с торове, през водния път се е срутил.

Анализатори предупреждават, че недостигът на такива торове е особено опасен сега, защото март и април са сезонът на сеитбата в северното полукълбо и по-малкото торене ще намали добивите по-късно през годината.

Най-тежко засегнати от общото поскъпване на храните биха били Замбия (31%), Шри Ланка (15%), Тайван (12%) и Пакистан (11%).

Русия обичайно осигурява около една пета от световния износ на торове и според анализатори може да увеличи производството си, за да запълни недостига. Специалният пратеник на Владимир Путин Кирил Дмитриев заяви, че Русия, голям производител на стоки като торове, е „в добро положение“.

Хелий – ключов за чипове

Една трета от глобалните доставки на хелий идват от Катар и минават през Ормуз. Газът е страничен продукт от добива на природен газ и се използва при производството на полупроводникови пластини, преработвани в микрочипове за компютри, автомобили и битова електроника. Хелият охлажда и магнитите в скенерите за магнитно-резонансна томография (MRI).

Катарският гигантски завод „Рас Лафан“, произвеждащ хелий, спря работа след ирански ракетни и дронови удари. Правителството в Доха предупреди, че ще са нужни три до пет години за ремонтите, което поражда опасения за снабдяването.

През 2023 г. Американската асоциация на полупроводниковата индустрия предупреди за „ценови шокове“, ако доставките на хелий бъдат нарушени.

Фармацевтика – зависимост от петрохимикалите

Производни на петрохимикалите – като метанол и етилен – са ключови суровини за глобалното производство на лекарства, включително болкоуспокояващи, антибиотици и ваксини.

Страните от Съвета за сътрудничество в Залива (Саудитска Арабия, Катар, Оман, ОАЕ, Кувейт и Бахрейн) имат около 6% от световния производствен капацитет на петрохимикали и изнасят основно през Ормуз, като около половината отива за Азия. Индия произвежда една пета от световния износ на генерични (небрандови) лекарства, много от които се доставят в САЩ и Европа.

Голяма част от тези фармацевтични продукти обикновено се превозват по въздух през регионалните въздушни хъбове, особено Дубай, чиито операции са силно нарушени от конфликта.

Сяра – ключова за батерии и метали

Сярата е друг страничен продукт от преработката на суров петрол и природен газ и се произвежда в големи обеми за износ в региона на Залива. Около половината от глобалната морска търговия със сяра обичайно преминава през Ормуз.

Основното ѝ приложение е като торове в селското стопанство, но тя е жизненоважна и за металургичната промишленост.

