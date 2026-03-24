Още една страна блокира Starlink на Илон Мъск

Защо се стига до тази забрана?

Намибия отхвърли молбата на притежаваната от Илон Мъск компания Starlink за лиценз за предоставяне на сателитни интернет услуги в страната, нанасяйки втори удар по фирмата в южната част на Африка, пише BBC.

Комисията за регулиране на комуникациите на Намибия (Cran) обяви решението, без да посочва мотиви за отказа си, но отбеляза, че намибийското дъщерно дружество на Starlink няма местна собственост.

Starlink все още не е коментирала решението.

Услугата работи в около 25 африкански държави, но среща регулаторни предизвикателства и в други, включително Южна Африка, където правилата за собственост също блокират нейното навлизане.

Законодателни изисквания и исторически контекст

Намибийското законодателство изисква най-малко 51 % от акциите във всяка телекомуникационна компания да бъдат притежавани от граждани или местни субекти. Намибия е бивша германска колония и беше под управлението на режима на бялото малцинство в Южна Африка, докато не получи независимост през 1990 г.

След това страната прие политики, насочени към увеличаване на местната собственост в бизнеса и към преодоляване на расовото неравенство.

На своя уебсайт Starlink посочва, че е създала местна компания, която ще си партнира с намибийски фирми и ще създава работни места.

Възможност за преразглеждане

Cran заяви, че може да преразгледа решението си „по собствена инициатива или по петиция, подадена от засегната страна“ в рамките на 90 дни. През 2024 г. регулаторът издаде заповед срещу Starlink, обвинявайки я, че оперира без лиценз, и нареди незабавното прекратяване на всички операции в Намибия.

Той също така предупреди обществеността да не купува терминално оборудване на Starlink и да не се абонира за услугите ѝ, тъй като това би било незаконно.

Спорът в Южна Африка

Мъск, който е роден в Южна Африка през 1971 г., преди да се премести в Канада в края на 80-те години, а впоследствие в САЩ, където се превърна в най-богатия човек в света, обвини „расистки закони за собственост“, че са възпрепятствали навлизането на компанията му в Южна Африка.

В публикация в X миналата година той твърди, че неговият доставчик на сателитен интернет е „непозволен да оперира в Южна Африка, просто защото не съм чернокож“.

Той остро критикува политиките за черно икономическо овластяване в страната, твърдейки, че те представляват бариера пред чуждестранните инвестиции. Правителството оспори това становище, заявявайки, че Starlink е добре дошла да оперира в Южна Африка, „при условие че спазва местните закони“.

То също отбеляза, че повече от 600 американски компании, включително компютърният гигант Microsoft, оперират в Южна Африка в съответствие със законите ѝ – и „процъфтяват“.

Политиките за овластяване на чернокожите бяха въведени след края на управлението на бялото малцинство през 1994 г. в опит да се преодолеят расовите несправедливости от миналото.

Това включва приемане на законодателство, изискващо инвеститорите да предоставят на местни чернокожи дружества 30 % дял в предприятията в Южна Африка.

