Ормузкият проток е отворен, но повечето кораби не се движат - защо?

Изявленията на САЩ и Иран остават неясни и не дават достатъчно информация за важни детайли като срокове и безопасни маршрути

Президентът Доналд Тръмп заяви, че стратегически важният Ормузки проток е отворен отново съгласно условията на споразумение, постигнато в неделя с Иран. По негови думи корабите вече започват да се движат, включително много танкери, натоварени с петрол, преминаващи през протока.

Въпреки това източници от корабоплавателната индустрия изразяват съмнения. Според експерти, които следят движението на корабите, ситуацията не съответства напълно на тези твърдения и несигурността около съдържанието на споразумението, както и други рискове, вероятно ще ограничат трафика през тази ключова точка още седмици или месеци. Към момента се очакват допълните подробности за споразумението и защо част от корабите не се движат, предава CNN.

Снимка: Reuters

Якоб Ларсен, главен служител по безопасността и сигурността в Балтийския и международен морски съвет (BIMCO), заявява, че изявленията на САЩ и Иран остават неясни и не дават достатъчно информация за важни детайли като срокове и безопасни маршрути. Той подчертава, че липсата на конкретика и предишни прекалено оптимистични оценки правят ситуацията нестабилна и все още твърде рискова за нормален корабен трафик.

Според данни и анализи на пазара, част от корабите все пак вече са преминавали през пролива дори по време на конфликти и военна ескалация. От друга страна, фирми като Kpler посочват, че не се наблюдава значително движение на десетки танкери, които остават блокирани в Персийския залив, а възстановяването на нормалния трафик може да отнеме три до четири месеца.

Експерти и застрахователи подчертават, че ключов проблем остава липсата на яснота и застрахователно покритие за преминаващите кораби, което създава т.нар. „ситуация с кокошката и яйцето“. Докато корабните оператори изчакват да видят дали други ще преминат безопасно, застрахователите също не са готови да поемат риска без доказана сигурност на маршрута, което допълнително забавя нормализирането.

Въпреки това Тръмп заявява, че усилията по разчистване на опасностите вече са в ход и че протокът ще бъде напълно отворен в петък. Морски експерти обаче настояват, че са необходими още гаранции за безопасност, включително ясни маршрути, защита и правила за движение, преди корабните компании да се върнат към нормални транзити през Ормузкия проток.