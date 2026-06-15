Защо отварянето на Ормузкия проток няма да реши веднага икономическите проблеми?

Пълният ефект от понижаването на цените на петрола ще се усети едва след три до шест месеца.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и заместник-министърът на външните работи на Иран обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, което предвижда възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. След затварянето му в края на февруари световната икономика усети сериозни сътресения. Само за няколко дни корабоплаването беше нарушено, цените на петрола рязко се повишиха, фондовите пазари и валутите претърпяха значителни спадове, а прекъснатите вериги за доставки доведоха до поскъпване на редица стоки.

Отварянето на Ормузкия проток ще позволи на стотици танкери с петрол, природен газ и горивни продукти, блокирани в Персийския залив, да подновят пътуванията си към основно азиатските пазари. Това ще подпомогне възстановяването на нарушените вериги за доставки от ключови износители като Саудитска Арабия, Ирак, ОАЕ, Кувейт и Катар. Очаква се също така да бъдат възобновени доставките на торове, нафта за производството на пластмасови опаковки и газ за битови нужди, предава NDTV WORLD.

Снимка: Ройтерс

Въпреки това експертите предупреждават, че ефектът няма да бъде незабавен. Недостигът на торове вече е засегнал сезона на засаждане в редица азиатски държави, а последствията върху селскостопанското производство може да се усетят по-късно през годината. Според главния икономист на Азиатската банка за развитие Алберт Парк най-сериозните последици от производствените дефицити вероятно тепърва предстоят.

Икономическите щети от повече от 100 дни конфликт също няма да бъдат преодолени за кратко време. По думите на Джошуа Нгу от консултантската компания Wood Mackenzie пълният ефект от понижаването на цените на петрола ще се усети едва след три до шест месеца. Тъй като цените на втечнения природен газ са обвързани с тези на петрола и реагират със закъснение, поевтиняването на енергийните ресурси вероятно ще стане осезаемо чак към края на годината.

Допълнително предизвикателство представлява възстановяването на самото корабоплаване. Според експерти връщането към нивата на трафик отпреди войната може да отнеме месеци. Корабните компании ще действат предпазливо, а част от петролните и газовите съоръжения в страни като Катар, Саудитска Арабия и Кувейт все още се нуждаят от ремонт. Затова възстановяването на глобалните вериги за доставки се сравнява с възстановяване на увредени капиляри – процес, който изисква време и търпение.

За Индия, един от най-големите вносители на суров петрол в света, повторното отваряне на Ормузкия проток ще намали опасенията относно доставките на енергийни ресурси, транспортните разходи и инфлационния натиск. По-ниските цени на петрола биха могли да подкрепят рупията, да намалят разходите за внос и да облекчат натиска върху редица сектори, включително авиацията, нефтохимическата индустрия, производството на торове, корабоплаването и логистиката. Въпреки това всички тези положителни ефекти зависят от запазването на геополитическата стабилност, тъй като нов конфликт в Близкия изток би могъл отново да наруши крехкия процес на възстановяване.