ОПЕК+ увеличава допълнително петролното си производство

Русия обяви, че напълно спазва ангажиментите си към ОПЕК +

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните партньори, известни общо като ОПЕК +, се споразумяха да увеличат производството на петрол със 137 000 барела на ден през октомври, съобщиха световните медии.

Видеоконферентна среща във Виена на осем от членовете на петролния картел, начело със Саудистска Арабия и Русия, е продължила само около 13 минути и никой от членовете ѝ не е възразил срещу увеличаването на производството, съобщава БНР. След края на заседанието ОПЕК+ цитира стабилните глобални икономически перспективи и настоящите здравословни пазарни фундамента като причина за новото повишение на петролното производство.

Следващото събиране на петролния картел е насрочено за 5 октомври.

Решението дойде, след като ОПЕК + съобщи преди време, че е решил да не прави промени в базовите линии на производството преди 2027 г.

Преди това осем от членовете на ОПЕК + се застъпваха за съкращения на петролните добиви, за да се подкрепи цената на черното злато, но през настоящата година групата започна трайно да възстановяване производството, за да увеличи пазарния си дял.

Преди днешното решение петролният картел вече увеличи производствените си квоти с общо около 2,5 милиона барела на ден, което се равнява на около 2,4% от световното търсене, имаше за цел да увеличи пазарния дял на фона на натиска от президента на САЩ Доналд Тръмп за по-ниски цени на петрола.

На предишната си среща в началото на август ОПЕК +, която добива около половината от световния петрол, увеличи производството с 547 000 барела на ден за месец септември.

Междувременно руският вицепремиер Александър Новак заяви, че Русия напълно спазва ангажиментите си към ОПЕК +. Пазарът на петрол е балансиран и сделката се изпълнява на много високо ниво, каза още Новак, говорейки по държавната телевизия след срещата на групата.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN