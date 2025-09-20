Октоберфест започна: Каква е цената на бирата тази година?

Защо поскъпва бирата?

Мюнхен отново е в празнично настроение – най-големият бирен фестивал в света, Октоберфест, официално отвори врати. Кметът на баварската столица Дитер Райтер ще открие 190-ото издание на най-големия по рода си фестивал в света на поляната Терезиенвизе в 12:00 часа (13:00 ч. българско време). Наред с традиционните шествия, музика и препълнени шатри, един въпрос отново предизвиква оживени разговори сред посетителите: Колко струва литър бира през 2025 г.?

Цени на бирата – нов рекорд

Официалните данни сочат, че цената на литър бира на тазгодишния Октоберфест варира между 14,50 евро и 15,80 евро, което представлява средно увеличение от 3,52% спрямо 2024 г. Миналата година цените се движеха между 13,60 и 15,30 евро.

Така празничната напитка за пореден път поставя рекорд – най-скъпият Maß (литрова халба) досега.

Къде колко струва?

Разликите в цените зависят от шатрите и заведенията. Например:

Armbrustschützen-Festzelt : 15,50 евро (2024: 14,95)

Augustiner-Festhalle : 14,50 евро (2024: 14,10) – една от най-достъпните цени

Bräurosl, Hacker-Festzelt, Hofbräuhaus-Festzelt, Paulaner и Löwenbräu : по 15,40 евро

Ochsenbraterei : 15,35 евро

Schottenhamel-Festhalle : 15,40 евро

Малките палатки предлагат сходни цени, но в някои – като Münchner Stubn – литърът достига 15,80 евро.

Рекордьор остава винената палатка на Kuffler's, където пшеничната бира струва цели 17,80 евро.

И безалкохолните поскъпват

Не само бирата е с по-висока цена. Средната стойност за литър трапезна вода е 10,95 евро (2024: 10,48), лимонадата струва 12,11 евро (2024: 11,67), а популярната Spezi – 12,48 евро (2024: 12,23).

Защо поскъпва бирата?

Важно е да се подчертае, че цените не се определят от градските власти на Мюнхен, а от собствениците на шатрите. Ролята на общината е да проверява дали тарифите са „разумни“, като ги сравнява с цените в големите ресторанти и пивоварни в региона. За сравнение: извън фестивала литър експортна бира в Мюнхен струва между 7,70 и 13,40 евро – значително по-ниско от празничните стойности на Wiesn.

Въпреки по-високите цени, милиони посетители от цял свят отново ще вдигнат халба, защото Октоберфест е повече от бира – той е традиция, култура и празник, който се случва само веднъж годишно.

