Свят Ако не спазвате тези правила на Октоберфест, ще бъдете глобени до 600 евро

Ако не спазвате тези правила на Октоберфест, ще бъдете глобени до 600 евро

bTV Бизнес екип

Фестивалът привлича над шест милиона души

Тази година Октоберфест ще се състои от 22 септември до 5 октомври в различни градове, като най-известният е в Мюнхен. Макар фестивалът да е прочут със своята весела и енергична атмосфера, нарушаването на определени правила може да излезе скъпо на посетителите. Фестивалът привлича над шест милиона души и е едно от най-знаковите събития в страната.

Снимка: EPA

Той запазва традиционния си дух - с големи шатри за бира, парад на носии и ловци, баварска музика и бира, предлагана от шестте местни пивоварни. В Берлин празникът се отбелязва в по-компактна форма, но също така включва открити бирени градини, музика на живо, тематични шатри и традиционни баварски облекла. Ако смятате да го посетите тази година, ето какво не трябва да правите. 

Октоберфест 2025 чупи ценови рекорди: Стек с трюфели на нелепа цена

Наслаждавайте се на бирата, но в разумни граници

Празничната атмосфера и изобилието от бира често подтикват туристите да прекаляват, но е важно да се помни, че прекомерната употреба на алкохол и нарушаването на обществения ред могат да доведат до сериозни санкции. В Германия пиенето на открито не е забранено, но ако поведението ви представлява опасност, неудобство за околните или ви поставя в уязвимо състояние, глобата може да достигне до 500 евро. Освен това, уринирането на непозволени места, включително зад шатри, се санкционира с още 100 евро. Карането на велосипед в нетрезво състояние също е незаконно и може да доведе до сериозни последствия, включително необходимост от психологическа експертиза, пише Еuronews. 

Снимка: Reuters

Не крадете халбите от бира

Мнозина биха искали да запазят халбата си за спомен, но кражбата на официалните чаши за Октоберфест е нарушение, което може да ви струва глоба от 60 евро. Халбите са собственост на съответните шатри, а на входовете често има охрана, която следи за подобни опити. Най-добрият избор е просто да си купите сувенирна чаша.

Цигари - да или не? 

Ако искате да пушите или да използвате вейп, трябва да напуснете шатрата и да отидете до специално обозначените зони за пушене. Пушенето вътре в шатрите е строго забранено и може да доведе до незабавно изгонване от събитието, а в някои случаи – и до постоянна забрана за участие. Имайте предвид, че според баварския закон за обществено здравеопазване, пушенето в закрити обществени пространства е забранено още от август 2010 г. Нарушението може да провали не само вечерта, но и цялото ви пътуване.

Снимка: EPA

Оставете фойерверките и опасните предмети у дома

Посетителите не бива да носят фойерверки, оръжия или други остри предмети на територията на фестивала. Подобни предмети подлежат на конфискация, а нарушителите могат да бъдат изведени от събитието. В зависимост от конкретната ситуация, полицията може да бъде уведомена, а лицето да бъде обвинено в незаконно притежание на оръжие.

Без катерене по масите и носене на собствен алкохол

Гостите на Октоберфест се насърчават да се наслаждават на местната бира, сервирана в шатрите. Внасянето на собствен алкохол или чаши е забранено и може да доведе до отстраняване от шатрите и дори забрана за повторно влизане. Макар самото катерене по маси да не се глобява директно, всякакво поведение, което нарушава реда, може да има същите последствия – изгонване и забрана за достъп до фестивала.

