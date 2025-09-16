Ако не спазвате тези правила на Октоберфест, ще бъдете глобени до 600 евро

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Фестивалът привлича над шест милиона души
Тази година Октоберфест ще се състои от 22 септември до 5 октомври в различни градове, като най-известният е в Мюнхен. Макар фестивалът да е прочут със своята весела и енергична атмосфера, нарушаването на определени правила може да излезе скъпо на посетителите. Фестивалът привлича над шест милиона души и е едно от най-знаковите събития в страната.
Той запазва традиционния си дух - с големи шатри за бира, парад на носии и ловци, баварска музика и бира, предлагана от шестте местни пивоварни. В Берлин празникът се отбелязва в по-компактна форма, но също така включва открити бирени градини, музика на живо, тематични шатри и традиционни баварски облекла. Ако смятате да го посетите тази година, ето какво не трябва да правите.
Празничната атмосфера и изобилието от бира често подтикват туристите да прекаляват, но е важно да се помни, че прекомерната употреба на алкохол и нарушаването на обществения ред могат да доведат до сериозни санкции. В Германия пиенето на открито не е забранено, но ако поведението ви представлява опасност, неудобство за околните или ви поставя в уязвимо състояние, глобата може да достигне до 500 евро. Освен това, уринирането на непозволени места, включително зад шатри, се санкционира с още 100 евро. Карането на велосипед в нетрезво състояние също е незаконно и може да доведе до сериозни последствия, включително необходимост от психологическа експертиза, пише Еuronews.
Мнозина биха искали да запазят халбата си за спомен, но кражбата на официалните чаши за Октоберфест е нарушение, което може да ви струва глоба от 60 евро. Халбите са собственост на съответните шатри, а на входовете често има охрана, която следи за подобни опити. Най-добрият избор е просто да си купите сувенирна чаша.
Ако искате да пушите или да използвате вейп, трябва да напуснете шатрата и да отидете до специално обозначените зони за пушене. Пушенето вътре в шатрите е строго забранено и може да доведе до незабавно изгонване от събитието, а в някои случаи – и до постоянна забрана за участие. Имайте предвид, че според баварския закон за обществено здравеопазване, пушенето в закрити обществени пространства е забранено още от август 2010 г. Нарушението може да провали не само вечерта, но и цялото ви пътуване.
Посетителите не бива да носят фойерверки, оръжия или други остри предмети на територията на фестивала. Подобни предмети подлежат на конфискация, а нарушителите могат да бъдат изведени от събитието. В зависимост от конкретната ситуация, полицията може да бъде уведомена, а лицето да бъде обвинено в незаконно притежание на оръжие.
Гостите на Октоберфест се насърчават да се наслаждават на местната бира, сервирана в шатрите. Внасянето на собствен алкохол или чаши е забранено и може да доведе до отстраняване от шатрите и дори забрана за повторно влизане. Макар самото катерене по маси да не се глобява директно, всякакво поведение, което нарушава реда, може да има същите последствия – изгонване и забрана за достъп до фестивала.
