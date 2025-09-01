Октоберфест 2025 чупи ценови рекорди: Стек с трюфели на нелепа цена

Колко струва най-скъпото ястие, предлагано някога на Октоберфест

Най-известният бирен фестивал – Октоберфест започва на 20 септември, а първите големи шатри са обявили менюта и цени, които са значително по-високи от предишните години.

Цените на някои ястия са се увеличили с цели 20% за две години, докато бирата ще бъде средно с 3,5% по-скъпа в сравнение с миналата година.

Храната

Всяка година по време на фестивала се сервират близо половин милион печени пилета, заедно с безброй порции свински джоланчета, патица и паста. Половин печено пиле в шатрата на Paulaner ще струва на посетителите 24,50 евро тази година, докато салата ще струва 7,25 евро, съобщава Fenix-magazin, цитирано от словенското издание на Forbes.

През 2024 г. цената беше 23 евро, а през 2023 г. - 20,50 евро, което означава увеличение на цената с приблизително 20% за две години.

Половин патица от фермата Lugeder Hof ще струва 40,90 евро, а пържено пиле по виенски - 20,50 евро.

Те наливат между шест и седем милиона литра бира

В шатрата Bräurosl половин печено пиле ще струва 17,50 евро, а половин свински джолан - 24,90 евро. Абсолютният рекордьор е томахавк стекът - 1,3 килограма месо, предназначено за трима до четирима души, се сервира след 18:00 часа за 179 евро. Добавили са и нова версия с черен трюфел и сос. Цената? 229 евро, което е най-скъпото ястие, предлагано някога на Октоберфест, добавя списание Fenix.

Цената на бирата

Според официалния сайт на Октобърфест цената на бирата за Октоберфест 2025 е между 14,50 евро и 15,80 евро. Както споменахме това е средно с 3,52% повече отколкото през предходната 2024 година. Миналата година ценовият диапазон беше между 13,60 евро и 15,30 евро.

Цените на напитките също са високи: литър бира Hacker-Pschorr струва 15,40 евро, лимонадата е с малко под половин евро по-скъпа и ще струва 12,11 евро, а трапезната вода е 10,95 евро.

Октоберфест 2025 ще се проведе от 20 септември до 5 октомври на Терезиенвизе в Мюнхен.

