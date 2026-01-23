Ограничение до 30 км/ч предизвика напрежение в италиански град

Градът въведе ограничението през януари 2024 г.

Болоня се оказва в центъра на спор заради ограничението на скоростта от 30 км/ч в центъра на града, като срещу мярката е отправено решение от регионален съд, предава Independent.

Известният северноиталиански град въведе ограничението през януари 2024 г., ставайки първият голям италиански град с такава политика. След въвеждането му през следващата година Болоня отчете 13% спад на пътните инциденти и драстично намаление с 50% на смъртните случаи.

Снимка: bTV

Този успех вдъхнови и столицата Рим да въведе подобно ограничение през този месец. Въпреки положителните резултати, кметът на Болоня, Матео Лепоре, потвърди в сряда, че остава ангажиран с политиката за 30 км/ч.

Решението му идва след като регионален съд застана на страната на един таксиметров шофьор, който твърди, че по-ниските ограничения увеличават времето за пътуване и намаляват приходите му. В отговор, градът започва подготовка на ревизирана наредба, в която се обосновава необходимостта от ограничението за всяка отделна улица, както изисква съдът.

Инициативата обаче среща и съпротивата на националния министър на транспорта Матео Салвини. Той подчертава, че ограниченията от 30 км/ч и камерите за скорост са подходящи само в чувствителни зони, като училища и болници, и не трябва да се прилагат по „идеологически причини срещу автомобилите“.

В Рим призовават за премахване на правилата за скорост, като заплашват с обжалване. Кметът Лепоре уточни, че по-високите ограничения ще се върнат временно на някои улици, докато ревизираната наредба бъде одобрена. Той остава убеден, че ограничението от 30 км/ч ще се разпространи в цяла Италия, следвайки примера на европейски столици като Лондон, Брюксел, Париж и Хелзинки, които също са наложили по-бавни и безопасни улици въпреки първоначалната съпротива.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN