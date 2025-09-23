1 USD
Свят Официално: Алгоритъмът на TikTok в САЩ ще се контролира от Oracle

Официално: Алгоритъмът на TikTok в САЩ ще се контролира от Oracle

bTV Бизнес екип

Споразумението е постигнато и се очаква да бъде подписано в близките дни

Белият дом даде отговор на един от ключовите въпроси около предстоящото споразумение за трансфер на американските операции на TikTok. Aлгоритъмът на приложението ще бъде управляван в САЩ под надзора на Oracle. При успешно приключване, сделката ще включва прехвърляне на управлението и копие от алгоритъма на TikTok към ново съвместно предприятие, базирано в Америка, което ще бъде контролирано от борд, доминиран от американски граждани, предава CNN

Като част от новата собственост ще участват Oracle и инвестиционната компания Silver Lake, наред с други вече установени американски и международни инвеститори в ByteDance, както и нови вложители. Президентът Доналд Тръмп посочи, че личности като Майкъл Дел и Рупърт и Лаклан Мърдок също може да се включат в групата. ByteDance ще запази под 20% дял в TikTok US, като крайната структура на инвеститорите още не е напълно уточнена.

Един на всеки трима европейци вече използва TikTok

Според постигнатото споразумение, новата структура ще получи копие от алгоритъма, ще го анализира и адаптира към данни от американски потребители, под надзора на Oracle. Контролът ще обхваща единствено потребителите в САЩ, което отваря въпроса дали ще се наложи отделно приложение. Сделката ще задълбочи участието на Oracle, която вече съхранява данните на американски потребители.

В събота говорителката Каролайн Ливит заяви, че администрацията е напълно уверена, че споразумението е постигнато и вероятно ще бъде подписано в близките дни. Очаква се Тръмп да издаде изпълнителна заповед, в която сделката ще бъде квалифицирана като задължително отчуждаване по силата на закона, приет миналата година. Той ще предостави допълнителен 120-дневен срок за регулаторно одобрение и документиране. В същото време се очаква ByteDance да подпише рамково споразумение с един или повече от новите инвеститори.

Нова сделка между САЩ и Китай: Какво ще е бъдещето на TikTok?

Макар сделката да е на финалната права, все още се изчаква одобрение от китайските регулатори. През миналата седмица Тръмп удължи крайната дата на забраната до 16 декември, което предполага, че окончателното споразумение ще бъде финализирано в началото на новата година. Това ще приключи дългогодишния процес по установяване на американски контрол над TikTok, заради опасения, че китайската компания майка ByteDance може да застрашава националната сигурност.

