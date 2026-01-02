Обявиха голямо откритие в Египет

Ето какво

Навсякъде по света има видимо оживление в сектора "природен газ" и Близкият Изток не е изключение.

Поредната новина идва от Египет. Газовата компания Dana Gas направи значително откритие при сондирането на проучвателния кладенец „Ел-Басант Север 1“ в делтата на река Нил, съобщи Oil Review Middle East. Dana Gas, която работи в Египет от 2007 г., обяви обещаващи резултати за четвъртия от 11-те сондажни кладенеца, които са включени в инвестиционната й програма на стойност 100 млн. долара, предаде "Сега". Компанията се готви да започне петия си проучвателен сондаж през януари

2026 г.

Междувременно Египет подписа с Ливан меморандум за доставки на природен газ.

Египет, който е ключов производител на природен газ в Източното Средиземноморие, отбелязва засилено вътрешно търсене, съчетано със спад в добивите - въпреки големи открития като офшорното газово находище „Зохр“. Очаква се производството да спадне до 45 млрд. кубични метра - при постигани предни години пикове от около 70 млрд. куб. метра.

В тази връзка наскоро страната договори с Тел Авив сделка на стойност 35 млрд. долара за внос на газ от израелското находище „Левиатан“.

Ливанският енергиен министър Жозеф Сади обяви, че Бейрут ще рехабилитира неработещ участък от Арабския газопровод, който свързва Египет с Акаба, Йордания, и достига до Ливан през Северна Сирия. Оценките показват, че възстановяването на трасето може да стане за 3-4 месеца, а разходите няма да са високи.

Ливан води води преговори с държави от Персийския залив, както и със Световната банка, за осигуряване на финансиране за изграждането на нови газови електроцентрали и на терминал за регазификация.

Плановете за внос на египетски газ започнаха да набират скорост още през 2022 г. като част от подкрепяни от САЩ усилия за облекчаване на тежката енергийна криза в Ливан. Първоначално се предвиждаше доставка на около 650 млн. кубични метра годишно през територията на Сирия. Миналия месец Йордания също заяви готовност да доставя енергия на Ливан и Сирия, след като официални представители на трите страни се срещнаха в Аман, за да обсъдят активирането на подкрепяни от Вашингтон схеми за доставка на електроенергия и природен газ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN