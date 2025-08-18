Ново проучване: С какво иска да се занимава най-младото поколение?

Поколение Алфа се различава от всички преди него по своята дигитална ориентация

"Като порасна искам да стан..." - това са едни от най-повтаряните думи сред подрастващите, преди да дойде моментът за избор. Родените между 2010 и 2025 година са представителите на поколение Алфа и са първите деца на 21-ви век изцяло потопени в света на технологиите. Макар най-възрастните от тях да не са достигнали гимназиалните класове, анализът на explodingtopics представя настоящите нагласи на младите.

Снимка: Getty Images/iStock

Поколение Алфа се различава от всички преди него по своята дигитална ориентация. Те не само че не помнят свят без интернет, но и усвояват новите технологии по-бързо от родителите си милениали или по-големите си братя и сестри от поколение Z. Над 2,5 милиона Алфи се раждат всяка седмица, като до момента броят им вече наближава 2 милиарда.

Още в ранна възраст те използват смартфони и таблети – деца между 8 и 12 години прекарват средно по почти 5 часа на ден пред екран. Това формира уникални навици на потребление: 51% от тях научават за нови марки първо от YouTube, а платформите като Disney+ и Minecraft са в центъра на тяхното дигитално ежедневие.

Над 72% от учениците в света използват някаква форма на дигитално устройство в класната стая, като 44% от тях получават тези устройства директно от училището. Прогнозите са, че поколение Алфа ще бъде най-образованото досега - 90% ще завършат средно образование, а половината ще получат и университетска диплома. Въпреки това обаче, притеснителен е фактът, че 67% от четвъртокласниците не четат на достатъчно добро ниво.

Снимка: Getty Images / iStock

Алфите ще се изправят пред свят, в който близо 65% от професиите, които ще упражняват, все още не съществуват. Те ще навлязат в трудовия пазар в условия на автоматизация, изкуствен интелект и цифрови индустрии. Очаква се ръст от 10,8% в кариерите в областта на STEM до 2032 г., със средна заплата над два пъти по-висока от тази в останалите сектори. В същото време, 30% от Алфите изразяват желание да използват кариерата си, за да променят света към по-добро, което говори за една нова генерация иноватори с цел и визия.

Снимка: Getty Images / iStock

Алфите вземат потребителски решения под влиянието на инфлуенсъри почти толкова често, колкото и на родителите си – 49% казват, че се доверяват еднакво и на двете страни. При това, те не са просто консуматори, а и създатели: 2 от 5 деца избират видеоигри, които им позволяват да строят или творят – като Roblox и Minecraft. Повече от половината стриймват видео всеки ден, а социалните мрежи и видео платформите играят ключова роля в изграждането на идентичността им и възприятията им за света.

Изненадващо зрели за възрастта си, Алфите вече проявяват осъзнатост към менталното си здраве. 74% от тях избират да излизат навън или да намалят използването на технологии, за да се чувстват по-добре психически. Това е ясен сигнал, че дори при масирано дигитално присъствие, поколението започва да развива инстинктивни механизми за баланс и грижа за себе си.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN