Папа Лъв XIV издаде нови правила за инвестициите на Ватикана - ето какви

Папа Лъв XIV издаде нов указ, с който въвежда промени в правилата за финансовите инвестиции на Римската курия. С този акт той отменя регламент, въведен по време на понтификата на своя предшественик, папа Франциск, предава БТА. Новите разпоредби целят да осъвременят и направят по-гъвкаво управлението на финансовите ресурси на Светия престол.

Съгласно новия документ, Банката на ВатиканаБанката на Ватикана (IOR) вече няма да притежава изключителното право да управлява финансовите инвестиции на Ватикана. Макар Светият престол да може и занапред да използва услугите на банката, указът предвижда възможност компетентните органи да се обръщат и към външни финансови посредници, когато това се прецени като по-ефективно или изгодно решение. Такива посредници могат да бъдат както международни банки, така и хедж фондове.

Решението на папа Лъв XIV се възприема като важна стъпка в процеса на продължаваща реорганизация на финансовата система на Ватикана. То отразява стремежа към по-голяма прозрачност и разнообразяване на управлението на инвестициите, за да се постигне по-устойчива и модерна финансова структура.

Промяната идва след като през лятото на 2022 г. папа Франциск постанови, че Банката на Ватикана има изключителна отговорност за управлението на активите на Светия престол. Тогава тя получи пълния контрол върху всички финансови ресурси, принадлежащи на Ватикана и свързаните с нея институции.

В момента Банката на Ватикана управлява средствата на около 12 000 клиенти, сред които са католически организации, служители на Ватикана и дипломатически представители към Светия престол. Въпреки това, институцията неведнъж е била обект на критики и обвинения, свързани с корупция и пране на пари. Именно поради това въпросът за ефективното и прозрачно управление на нейните финанси продължава да бъде чувствителна тема в рамките на Ватикана, отбелязва ДПА.

