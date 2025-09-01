Нови високоскоростни влакове на Uber ще свързват Лондон с ключови европейски градове

За реализацията на проекта Uber си партнира със стартъпа Gemini Trains

Пътуването през Ла Манша скоро може да стане по-бързо и по-удобно. Uber обяви, че подготвя старта на Uber Trains – високоскоростни влакове, които ще свързват Лондон с ключови европейски градове като Париж, Брюксел и Лил.

Новата услуга ще използва тунела под Ла Манша, а влаковете ще тръгват от Stratford International в източен Лондон – алтернатива на претъпканата St. Pancras International. Първоначално се предвиждат 10 високоскоростни композиции, които да предложат директни връзки към континента.

За реализацията на проекта Uber си партнира със стартъпа Gemini Trains, който вече е представил своите предложения пред британския железопътен регулатор. Ако всичко върви по план, първите влакове могат да потеглят още през 2029 г.

Компанията възнамерява да интегрира новата услуга в своето мобилно приложение, където вече се предлагат резервации за таксита, велосипеди и речни круизи по Темза. Така пътниците ще могат да планират цялото си пътуване – от дома си в Лондон до центъра на Париж – само с няколко клика.

Източен Лондон като нов железопътен хъб

С нарастващата роля на източен Лондон като търговски и транспортен център, все повече пътници избират Stratford International за отправна точка. Гарата предлага удобни връзки с Elizabeth line, Overground, DLR и Southeastern, което я прави леснодостъпна от различни части на града и югоизточна Англия.

Gemini Trains планира и връзка до Париж от Ebbsfleet International в Кент – гара с големи паркинги и добра регионална свързаност, която може да се превърне във втори важен изходен пункт за пътуващи извън Лондон.

„Разполагането на терминал в източен Лондон и използването на Ebbsfleet би отворило достъп до транспортни услуги за 18 милиона души“, коментира пред The Times изпълнителният директор на Gemini Trains Адриан Куайн.

Конкуренция за Eurostar

От години Eurostar държи монопола върху пътуванията през Ла Манша, като цените за двупосочен билет до Париж често надхвърлят 230 евро дори при ранна резервация. Към това се прибавят и честите оплаквания от закъснения, проблеми с разписанията и ниска надеждност на услугата.

Uber Trains се позиционира като алтернатива с обещание за по-добри цени и обслужване.

„Убедени сме, че култура с ясен фокус върху клиента, съчетана с изгодни тарифи и иновативни предложения, ще помогне да се възроди железопътното пътуване“, заявяват от Gemini Trains.

