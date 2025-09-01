Цената на петрола се понижи с около 6% - какви са причините?

Въпреки допълнителните мита, наложени от САЩ, се очаква руският износ на петрол към Индия да нарасне

Цените на петрола отчетоха спад в началото на азиатската търговска сесия тази седмица. Основните причини за понижението са ръстът в производството на суровината и опасенията за намалено търсене, породени от възможните последици от новите американски мита. Тези фактори надделяват над ефекта от прекъснатите доставки, причинени от засилените въздушни удари между Русия и Украйна, съобщава Reuters, цитирани от БНР.

Снимка: istockphoto

Фючърсите на петрола сорт Brent, използван като референтен за европейския пазар, поевтиняха с 30 цента или 0,44% до 67,18 долара за барел към 08:00 ч. българско време. Американският лек суров петрол (WTI) също отчете спад от 28 цента или 0,44%, достигайки цена от 63,73 долара за барел. През август цените и на двата сорта отчетоха около 6% месечен спад – първото подобно понижение за последните четири месеца.

Ситуацията в Украйна остава напрегната. Президентът Володимир Зеленски обяви, че страната ще отвърне на руските атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура чрез удари дълбоко на руска територия. Наскоро двете страни предприеха въздушни нападения по енергийни обекти, което доведе до временно прекъсване на руския петролен износ. По данни на портали за проследяване на танкери, цитирани от ANZ, за последната седмица руският износ е спаднал до четириседмичен минимум от 2,72 милиона барела дневно.

Въпреки ограниченията и допълнителните мита, наложени от САЩ, се очаква руският износ на петрол към Индия да нарасне през септември. Експерти от сектора посочват, че предстоящата среща между индийския премиер Нарендра Моди и руския президент Владимир Путин в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) ще бъде следена внимателно, особено в контекста на натиска от страна на Вашингтон.

Паралелно с геополитическите фактори, данни от петък на Американското управление за енергийна информация (EIA) показват, че добивът на петрол в САЩ е достигнал рекордни нива през юни – увеличавайки се със 133 000 барела дневно до общо 13,58 милиона барела на ден. Това също допринася за спада в международните цени на суровината.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN