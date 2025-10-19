Обувки за "виждане": Стартъп помага на незрящите с AI

Компанията разработва "умни обувки"

Австрийският стартъп Tec Innovation създаде едно от най-впечатляващите технологични решения за хора с нарушено зрение – обувките Innomake, които предупреждават своя носител за препятствия по пътя. Макар че проектът бе пример за това как технологиите могат да променят животи, компанията наскоро обяви, че прекратява дейността си.

Технология, която вижда вместо вас

В своя завършен вид обувките Innomake са одобрени като медицинско изделие и използват ултразвукови сензори, монтирани на пръстите, които засичат обекти на разстояние до четири метра.

Когато се открие препятствие, обувките вибрират и издават звуков сигнал, предупреждавайки носещия ги да промени посоката си.

Така хората с нарушено зрение могат да се движат по-уверено и безопасно, без постоянна помощ от придружител.

Все пак, първата версия на обувките не можеше да различава какъв е обектът (например стена, дупка или стълбище) и как е ориентиран в пространството — важна информация за по-прецизна навигация.

Изкуствен интелект в помощ на ориентацията

За да направят обувките по-интелигентни, инженерите от Tec Innovation си партнират с Техническия университет в Грац (TU Graz).

Заедно разработват камера-базирана версия на системата, която използва алгоритми за дълбоко обучение, вдъхновени от невронни мрежи.

Тези алгоритми анализират изображенията, заснети от камерата на обувката, и могат да разпознават обекти, оценяват безопасността на терена и помагат на потребителя да се ориентира по-точно.

Новият модел на обувките се очакваше да предлага и цветно кодирано наслагване, което да показва най-безопасния път за движение.

Амбициозен проект с големи мечти

Tec Innovation работеше по идеята да обедини данните от сензорите и изкуствения интелект в навигираща „карта с изглед към улицата“ за незрящи – нещо като реално приложение за ориентиране чрез обувките.

Компанията дори подаде заявление за финансиране до Австрийската агенция за насърчаване на научните изследвания (FFG), за да продължи разработката.

Тъжна развръзка, но и ново начало

За съжаление, през октомври 2025 г. Tec Innovation обяви в своя Instagram профил следното съобщение:

„ТЪЖНА НОВИНА! Една ера е към своя край. Tec-Innovation затваря врати! Дадохме всичко от себе си, но за съжаление не беше достатъчно; не успяхме да осигурим устойчиво финансиране. Затова трябва да се сбогуваме, но не искаме да пропуснем да кажем едно голямо и искрено БЛАГОДАРЯ на всички наши клиенти, бизнес партньори, спонсори, приятели и екипа ни, които ни подкрепяха и ни оставаха лоялни през годините!“

Компанията обаче оставя след себе си наследство от иновации и надежда. В съобщението се добавя и окуражаваща новина:

„PS: Клипсът InnoMake скоро ще бъде наличен от немската компания FEELSPACE “

Наследство, което остава

Макар Tec Innovation да прекратява дейността си, идеята ѝ ще продължи да живее чрез технологията InnoMake.

Тя доказва, че когато инженерството и човечността се срещнат, резултатът може да бъде не просто продукт, а истинска промяна в живота на хората.

