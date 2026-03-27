Нова вълна от съкращения в ИТ сектор: Съседка унищожи над 500 работни места

Каква е логиката зад уволнението?

През последните десет дни Сърбия загуби няколко компании от ИТ сектора, които прекратиха дейността си, а първите изчисления показват, че около 500 служители са загубили работата си, пише сръбското издание N1.

Вълната от затваряния беше инициирана от италианската Lottomatica, която затвори целия си клон в Сърбия в средата на март, а 348 служители бяха уволнени за един ден. Последваха съкращения в компанията Block , а след това и затварянето на офиса на Zendesk в Белград, където работеха 60 души. Според съобщенията на служителите, Playstudios също прекратява дейността си тук.

Причините, посочени за такъв внезапен и едновременен край на цели четири компании от един от най-динамичните сектори на сръбската икономика, са в сферата на оптимизацията на бизнеса, по-широкото използване на изкуствени технологии, намаляването и премахването на стимулите за тази индустрия, но също така и нарастващите разходи за труд.

Директорът на ИКТ клъстера на Войводина, Милан Шолая, казва пред Biznis.rs, че според наличните данни 348 служители на компанията Lottomatica/PWO са загубили работата си, Zendesk (бившата Tymeshift от Нови Сад) е съкратила около 60, докато броят на Playstudios все още не е официално потвърден и се оценява на няколко десетки.

„Block е глобална история, 4000 съкратени от над 10 000 служители, от които сръбският брой е неизвестен. Общо, грубо казано, между 450 и 550 работни места за десет дни“, казва Шолая.

Логиката зад уволнението?

Всеки от тях има своя собствена логика. Lottomatica е класическа следпридобиваща акция. Те купиха SKS365 за 639 милиона евро, белградският екип работи по миграцията на платформата две години и беше разпуснат веднага след приключване на работата. Изкуственият интелект присъства в корпоративната им стратегия, но не е непосредствената причина за тези съкращения, казва той.

Zendesk придоби Tymeshift от Нови Сад през 2023 г. и сега затваря този офис поради комбинация от цикъла на придобиване и натиска от автоматизация в сектора за обслужване на клиенти.

Докато изкуственият интелект „пише“ кода, той също така променя ИТ пазара: Тези, които не се адаптират, ще бъдат изложени на най-голям риск.

„Block е структурна история - добри финансови резултати, ръст на приходите от 24 процента годишно, но въпреки това уволняват 40 процента от персонала и публично заявяват, че изкуственият интелект променя начина, по който се управлява компанията. Пазарът реагира с 24-процентен скок на акциите, което е може би най-опустошителните данни, защото ефективността, постигната чрез рационализиране на персонала, се превръща в ценна стратегия“, казва интервюираният на Biznis.rs.

Стимулите не са основната причина

Що се отнася до доминиращите причини, Шолая казва, че изкуственият интелект е реален натиск, а не извинение. Поддръжката на клиенти, осигуряването на качеството, миграцията на данни и подобни задачи са силно податливи на автоматизация. Този ефект се ускорява.

От друга страна, според него, премахването на стимулите за новозаселилите се лица не може да бъде пряка причина за тези уволнения.

