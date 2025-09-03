1 USD
БГ Бизнес Германска банка препоръчва покупка на акции в български борсов "еднорог"

Германска банка препоръчва покупка на акции в български борсов "еднорог"

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Компанията е лидер в умния дом и сградната автоматизация

Българската технологична компания „Шелли Груп“, която прави умни устройства за дома и сградите, привлече вниманието на една от най-старите и известни частни банки в Германия – Berenberg.

В първия си доклад за компанията банката препоръчва акциите на „Шелли“ да се купуват и определя целева цена от 70 евро за акция. Това е с около 23% повече от цената, на която акциите се търгуваха на 1 септември – 57 евро, съобщават от компанията.

Защо Berenberg вярва в „Шелли“?

Компанията има добро съотношение цена–качество на продуктите си и вече е изградена марка на пазара. Тя предлага широка гама решения за автоматизация, които правят домовете и сградите по-умни и енергийно ефективни.

„Шелли“ навлиза и в т.нар. професионален сегмент – това са по-мащабни решения за бизнес и обществени сгради. Този сегмент е огромен, заема около 70% от пазара, и според анализаторите дава голям потенциал за растеж.

Компанията е иновативна и развива ясна продуктова стратегия, което може да я направи още по-привлекателна за бъдещи инвеститори.

След Payhawk: България се сдоби с втора компания

Какво означава това за акционерите?

Според Berenberg, ако компанията продължи по същия път, има реален шанс стойността на акциите ѝ да се повиши значително. Това е добър знак както за настоящите акционери, така и за хората, които обмислят да инвестират в „Шелли“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

