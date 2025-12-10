Сам Алтман каза, че не може да си представи да отглежда детето си без ChatGPT

Алтман признава, че хора са отглеждали деца и без изкуствен интелект преди него.

Главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, направи своя дебют в късното вечерно предаване „The Tonight Show with Jimmy Fallon“ по NBC. В интервюто той разказа как ChatGPT му е помогнал да се справи с родителството на новороденото си дете. Алтман описва ситуация, в която чатботът на компанията го успокоява в моменти на тревога и несигурност като родител.

Снимка: Getty Images

По време на разговора Алтман сподели, че понякога се чувства „някак зле“, когато задава основни въпроси на технологията, която сам е създал и която е известна с широката си компетентност. Той каза на Фалон, че не може да си представи как би се справил с отглеждането на бебето си без помощта на ChatGPT. Въпреки това Алтман признава, че хора са отглеждали деца и без изкуствен интелект преди него.

В един от примерите, които сподели, Алтман разказа за парти, на което се срещнал с други родители на шестмесечно бебе. Разговорът за пълзенето на детето ги накарал да се замисли за развитието на собствения му син. Той веднага потърсил съвет от ChatGPT, питайки дали ситуацията е нормална, и получил облекчаващ отговор, че развитието на сина му е напълно нормално.

Алтман обясни, че чатботът осигурява персонализирани отговори, които помагат на родителите да се отпуснат и да не прехвърлят собствените си очаквания върху децата си. „Персонализирано е, сякаш ChatGPT ви опознава“, коментира той пред Фалон. Според него технологиите могат да предложат спокойствие и подкрепа дори на изпълнителни директори с високи постижения.

По време на шоуто не бяха обсъждани скорошните предизвикателства пред OpenAI, въпреки че миналата седмица Алтман е обявил „червен код“ в компанията, изисквайки по-голям фокус върху ChatGPT, докато конкурентите, включително Google, отбелязват значителен напредък. Вместо това разговорът се фокусира върху леката и забавна страна на родителството и влиянието на AI в ежедневието.

Алтман също е споделял, че родителството му дава нова перспектива за изкуствения интелект. Той подчерта, че децата в бъдещето ще растат в свят, в който AI е неизбежна част от живота. Главният изпълнителен директор и съпругът му Оливър Мълерин посрещнаха сина си през февруари, като въпреки публичния си статус, двамата се стремят да водят относително личен живот. Фалон, която има две дъщери, също се пошегува за различните етапи на развитие на децата и колко бързо растат.

