Свят Нов египетски музей за 1,2 млрд. долара разкрива цялата гробница на Тутанкамон (СНИМКИ)

bTV Бизнес екип

Проектът започва през 2005 година и днес се опрделя като "сбъдната мечта" за арехеолозите

Недалеч от Великата пирамида в Гиза, Египет официално откри Големия египетски музей (GEM), който се превърна в най-големия археологически музей в света. В него са събрани около 100 000 артефакта, проследяващи над 7000 години египетска история - от преддинастичния период до гръко-римската епоха. Египтолози смятат, че проектът укрепва позицията на страната в призивите за връщане на важни антики от чужбина, включително прочутия Розетски камък от Британския музей, пише BBC.

Най-голямата атракция на GEM е пълната колекция от гробницата на Тутанкамон над 5500 предмета, представени за първи път заедно, откакто британецът Хауърд Картър откри гробницата през 1922 г. Сред тях са златната маска, тронът и колесниците на младия фараон. Искахме да пресъздадем преживяването, което Картър е имал преди повече от век без нищо скрито в складове или други музеи“, казва д-р Тарек Тауфик, бивш ръководител на проекта.

Музейният комплекс струва 1,2 млрд. долара и се очаква да привлича до осем милиона посетители годишно. Освен съкровищата на Тутанкамон, експозицията включва и 4500-годишната погребална лодка на фараон Хуфу, който е едно от най-добре запазените плавателни съдове от древността. Посетителите вече могат да разгледат и внушителната зала със статуята на Рамзес II, както и гигантското стълбище, облицовано със скулптури на древни владетели, откъдето се открива гледка към пирамидите.

Снимка: Getty Images/iStock

Самата сграда е архитектурно чудо с фасада от алабастър и йероглифи, заемаща 500 000 квадратни метра, или около 70 футболни игрища. Проектът, започнат през 2005 г. и планиран още през 1992 г., премина през десетилетия на забавяне заради финансови затруднения, политически сътресения и пандемията. Въпреки това, откриването му се възприема като символ на устойчивост и национална гордост.

Ветеранът археолог д-р Захи Хавас, бивш министър на антиките, определя откриването като сбъдната мечта“. Той настоява за връщане на три емблематични артефакта Розетския камък, Зодиака от Лувъра и бюста на Нефертити от Берлин, като ги нарича дар, който светът дължи на Египет“. Други египтолози, включително д-р Моника Хана, подкрепят исканията за репатриране, твърдейки, че тези предмети са изнесени под колониални предлози.

Египетски специалисти вече са възстановили десетки предмети на Тутанкамон, включително неговите кожени доспехи. Това е проект, който съчетава древното и модерното лице на Египет“, казва д-р Тауфик. С него показваме, че египтяните не само пазят своето наследство те го представят на света по нов начин.“

