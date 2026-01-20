Номинираха шефа на Хърватската централна банка за вицепрезидент на ЕЦБ

Бивш университетски професор, Борис Вуйчич се смята за умерен "ястреб"

Управителят на Хърватската централна банка Борис Вуйчич беше официално номиниран за следващ вицепрезидент на Европейската централна банка, като той се очаква да стане първият от бившия комунистически изток, спечелил място в борда на най-важната финансова институция на блока.



След като си осигури подкрепата Еврогрупата (21-те финансови министри на еврозоната), се очаква Вуйчич да поеме поста от Луис де Гиндос от Испания на 1 юни 2026 г., превръщайки се във втория на висш представител на ЕЦБ след управителя на централната банка Кристин Лагард в относително спокоен момент, с инфлация около целевата стойност от 2% и политика на стабилни (непроменящи се) лихви в близкосрочен план, съобщава БНР.



Решението също така дава шанс на една от най-малките икономики в Европа да поеме висок пост в ЕЦБ, което е относителна рядкост за институция, доминирана от четирите най-големи държави в блока от създаването му преди повече от четвърт век.

Според анализатори на ЕЦБ обаче вицепрезидентската позиция не е сред най-желаните работни места и най-големите държави в Европа дори не са участвали в надпреварата, тъй като те фокусират вниманието си върху по-големите роли и постове, които предстоят следващата година.



Вицепрезидентът на ЕЦБ отговаря за анализа на финансовата стабилност и замества президента, когато е необходимо.



Позициите в ЕЦБ на управител, главен икономист и ръководител на пазарните операции се освобождават следващата година, а Германия, Испания и Франция се очаква да участват в надпреварата, продължавайки доминацията си в ЕЦБ.



Вуйчич беше предпочетен сред още пет други кандидати - Марио Сентено от Португалия, Мартинс Казакс от Латвия, Мадис Мюлер от Естония, Оли Рен от Финландия и Римантас Садзиус от Литва



В момента изпълняващ третия си мандат като ръководител на централната банка на Хърватия, 61-годишният Вуйчич е обучен икономист, който ръководи присъединяването на собствената си страна към еврозоната като 20-тат държава през 2023 г., което я направи вторият най-нов член след България, която също влезе в еврозоната на 1-ви януари тази година.

Бивш университетски професор, Вуйчич се смята за умерен "ястреб" (подкрепящ политиката на повишение на лихвите), който постоянно предупреждава за продължаващите инфлационни рискове и се застъпва само за постепенно облекчаване на паричната и лихвена политика, за да се гарантира пълното премахване на ценовия натиск.



Управител или заместник-управител повече от 25 години, той също така изигра ключова роля в преговорите за присъединяването на Хърватия към Европейския съюз през 2013 г., напомня Ройтерс.



Въпреки че номинацията все още е предмет на процес на потвърждаване, това е до голяма степен формалност, тъй като ръководителите на правителствата от еврозоната вземат окончателното решение и обикновено потвърждават избора на своите финансови министри.



Европейският парламент вероятно ще повдигне възражения по повод този избор, особено по отношение на пола, тъй като мъжете съставляват 25 от 27-членния Управителен съвет на ЕЦБ. Но неговите законодатели не могат реално да спрат процеса на подбор, отбелязва агенцията.

