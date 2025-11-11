Нивото на безработица във Великобритания нарасна до 4-годишен връх

Безработните британци се повишиха със 117 000 спрямо предходното тримесечие

Безработица в Обединеното кралство през третото тримесечие на 2025 г. се повиши неочаквано до 5% - най-високо ниво от май 2021 г. насам, спрямо 4,8% през периода юни - август и очаквания за по-слабо нарастване до 4,9%, показват данни на официалната британска статистика ONS.



Безработните британци се повишиха със 117 000 спрямо предходното тримесечие, достигайки 1,789 милиона през периода юли - септември. Броят на новозаетите през трите месеца до края на септември пък се понижи с 22 000 до 34,192 милиона, отбеляза първи спад от януари - март 2024 г. насам, съобщава БНР.



Броят на служители на трудов договор обаче отбеляза спад с 10 хиляди през септември до 30,3 милиона след повишение с 10 хиляди през август. Спрямо същия месец на 2024 г. броят на служителите на трудов договор се понижи с 0,3% или със 100 хиляди.

Очакванията брой на свободните работни места през трите месеца до края на октомври 2025 г. бележи леко увеличение с 2 000 до 723 000.



В същото време растежът на заплатите в Обединеното кралство, изключвайки бонусите, се забави през третото тримесечие до 4,6% спрямо годината по-рано, достигайки 685 британска паунда седмично, след повишение с 4,7% през предходното тримесечие, като това е най-слабото нарастване на заплащането на труда от периода февруари - април 2022 г.



Заплатите, включвайки и бонусите, пък се повишиха с 4,8% на годишна база до 733 паунда за седмица, след растеж с 5% през предходния период, благодарение на слабо нарастване на заплатите в частния сектор с 4,4% спрямо 4,8% пред предходните три месеца (най-слабо повишение декември 2020 - февруари 2021 г.), но при рязко повишаване на заплащането на труда в публичния сектор с 6,8% (най-солидно повишение от август - октомври 2023 г.), след повишение с 5,8% през предходния период.





Взимайки предвид инфлацията, реалните общи доходи са се увеличили през третото тримесечие с 0,7%, спрямо повишение с 0,9% през предходния период.



Данните показват, че британския трудов пазар се е охладил осезаемо през третото тримесечие с оглед на забавяне на растежа на заплатите при скок на нивото на безработица, което се очаква да засили очакванията за намаляване на лихвените проценти от Английската централна банка следващия месец.



Британската лира поевтинява след оповестяването на данните, докато Лондонската фондов борса бележи подем в началото на днешната търговия, като основният индекс FTSE100 нараства с над 1%.

