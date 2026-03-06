×

Свят Известна нискотарифна компания е получила одобрение за полети до САЩ

Известна нискотарифна компания е получила одобрение за полети до САЩ

Свят

bTV Бизнес екип

Разрешение е резултат от продължителна подготовка и координация с регулаторните органи

Авиокомпанията Wizz Air съобщи, че е получила необходимите регулаторни разрешения за извършване на полети между Великобритания и САЩ. Както беше обявено по-рано, компанията не планира да изпълнява редовни търговски полети по това направление.

Полученото разрешение ще позволи на авиокомпанията да предлага чартърни полети, насочени основно към европейски футболни отбори и техни фенове, които ще пътуват за Световното първенство по футбол това лято, както и към туроператори, организиращи групови пътувания до САЩ.

„Получаването на одобрение за полети между Великобритания и САЩ е важна стъпка за нас“, заяви управляващият директор на Wizz Air UK Ивон Мойнихан. По думите й новото разрешение ще даде възможност авиокомпанията да обслужва европейски отбори и привърженици, които ще пътуват за турнира.

От компанията очакват интерес към услугата от страна на футболните отбори, участващи в първенството. Чартърните полети ще бъдат насочени към превоз на по-големи групи пътници.

Освен за спортни събития, чартърните услуги ще бъдат достъпни и за корпоративни клиенти, туроператори, спортни организации и частни групи, които организират пътувания между Европа и САЩ.

Според Мойнихан полученото разрешение е резултат от продължителна подготовка и координация с регулаторните органи.

