Никой не иска да бъде шеф: Защо поколението Z отказва повишения?

Много компании вече изпитват трудности при изграждането на следващото поколение лидери

Все по-малко млади служители проявяват желание да заемат управленски позиции. Ако компаниите не успеят да изградят ново поколение лидери и не мотивират представителите на поколението Z да поемат ръководни роли, те могат да се изправят пред сериозни затруднения при запазването на организационната си ефективност. За младите хора кариерният успех вече не се измерва единствено с повишение, тъй като много от тях поставят баланса между професионалния и личния живот пред по-голямата отговорност и удълженото работно време, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Тази тенденция се превръща във все по-сериозно предизвикателство за бизнеса, тъй като много компании вече изпитват трудности при изграждането на следващото поколение лидери. Според Томаш Шклярски, главен изпълнителен директор на Enpulse и експерт по ангажираността на работното място, глобалните проучвания показват, че едва около 6% от представителите на поколението Z желаят да заемат висши управленски позиции и да станат ръководители. По думите му това представлява сериозен проблем за организациите и техните управленски структури.

Според експерта основната причина за нежеланието на младите хора да поемат ръководни роли са нарастващите отговорности, които съпътстват тези позиции. През последните години броят на служителите, които се отчитат на един мениджър, се е увеличил значително, като средният размер на екипите е нараснал от около шест на приблизително дванадесет души.

Това поставя мениджърите под все по-голям натиск. От една страна, те носят отговорност пред висшето ръководство и управителните съвети за изпълнението на бизнес целите, а от друга – трябва да подпомагат развитието, мотивацията и благосъстоянието на все по-големи екипи. Според Шклярски поколението Z ясно е преценило какъв е балансът между личния живот и професионалните жертви, необходими за заемането на ръководна позиция. Младите хора осъзнават тежестта на управленската роля и виждат, че мениджърите трябва едновременно да отговарят пред своите ръководители и да оказват постоянна подкрепа на своите екипи.

Снимка: Getty Images / iStock

Спадащият интерес към управленските позиции не засяга само отделните компании, а представлява глобална тенденция, която може да се окаже особено сериозен проблем за Европа. Причината е, че демографските промени вече водят до намаляване на работната сила. Шклярски предупреждава, че ако не бъде подготвено ново поколение мениджъри и не се насърчат повече хора да поемат отговорност за управлението на екипи, организациите ще срещат все по-големи трудности при поддържането на своята ефективност.

Въпреки че изкуственият интелект навлиза все по-широко в бизнеса и автоматизира редица процеси, според експерта той няма да реши проблема с недостига на мениджъри. Все още не е ясно дали служителите биха приемали указания от алгоритми или дали изкуственият интелект може успешно да изпълнява ролята на ръководител. Управлението на екипи продължава да изисква качества, които трудно могат да бъдат заменени, сред които емпатия, изграждане на взаимоотношения, мотивиране на служителите и вземане на решения, отчитащи човешкия фактор в организацията.