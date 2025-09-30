Неплатен труд в Европа: Къде е най-голямо неравенството между половете?

Жените извършват средно с 86% повече неплатена работа в сравнение с мъжете

Неплатеният труд е ключов показател за неравенството между половете в Европа, като жените посвещават средно с около два часа повече дневно в сравнение с мъжете. Икономически неравенството между половете е осезаемо в почти всички европейски държави, проявявайки се в заетостта, участието на пазара на труда и разликите в доходите, пише Euronews.

Снимка: Getty Images/iStock

Данните от 23 европейски държави показват, че жените извършват средно с 86% повече неплатена работа в сравнение с мъжете – или 262 минути дневно спрямо 141 минути при мъжете. Това представлява средна разлика от 121 минути – близо два часа всеки ден. Тази разлика обаче не е еднаква навсякъде. В Швеция тя е най-малка – 29%, докато в Турция достига до впечатляващите 349%. В скандинавските страни, като Дания, Норвегия и Финландия, различията също са сравнително ниски – между 31% и 50%. В противоположния край на спектъра са държави от Южна Европа – Португалия, Гърция, Италия – където жените вършат в пъти повече неплатен труд.

Доклад на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) подчертава, че неплатената работа често е пречка и възпира жените от участие в пазара на труда. Неслучайно Турция, която има най-голямо неравенство в неплатения труд, отчита и най-ниско участие на жените в работната сила – едва 37% през 2024 г., при средно 53% за ЕС. След нея са Италия (42%) и Гърция (45%) – страни, които също се отличават с висока разлика в неплатената заетост. Според МОТ, социалните норми и отговорностите по грижите са сред основните причини много жени да не търсят активно работа, въпреки че са на разположение за нея.

Снимка: Getty Images / iStock

Най-съществен дял от неплатената работа представлява рутинната домакинска дейност, която формира над 70% от общото време в някои страни. В Португалия жените отделят 253 от общо 328 минути дневно за домакински задачи – 77% от неплатения им труд. Във Франция този дял е 70%, а в Дания – 60%. Освен това в три държави – Португалия, Италия и Турция – жените извършват над пет часа неплатен труд дневно. В същото време мъжете в тези страни посвещават най-малко време на такива дейности и турските мъже работят само 68 минути дневно без заплащане.

Как могат да се намалят различията?

Сред петте водещи икономики в Европа, най-малка разлика се наблюдава в Германия (61%), следвана от Франция (66%) и Обединеното кралство (78%). ОИСР предлага конкретни мерки за справяне с тези различия. Насърчаване на равно разпределение на грижите между половете, индивидуални права за платен родителски отпуск, разширяване на достъпа до дистанционна работа, инвестиции в детски и възрастови грижи, както и по-добро възнаграждение и условия в професиите, свързани с грижата – с цел привличане на повече мъже в този сектор.

