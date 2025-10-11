5 неща, направени от автомобилни компании, които не са автомобили

Вижте кои са най-необичайните

Тези компании произвеждат много повече от просто автомобили, произвеждайки всичко - от самолети до колбаси. Ето какви разнообразни продукти произвеждат автомобилните фирми, според Auto Express:

Ford - Вентилатори

Пандемията от Covid-19 предостави чудесна възможност на автомобилните компании да използват производствения си опит по подходящ начин във време на международна криза. А Ford е една от многото марки, които се включиха в процеса, от двете страни на кризата.

В Обединеното кралство създаването на производствена линия за вентилатори, които да се използват от Националната здравна служба, отне само три седмици, вместо 12 месеца, както обикновено би отнело. Съоръжението в Дагенхам произвеждаше кутии за компоненти и екрани за напълно сглобени устройства. А в Мичиган Ford си партнира с GE Healthcare за масово производство на вентилатор, проектиран от Airon Corporation, тъй като търсенето се увеличи.

Nio - Смартфони

Тъй като свързаността вече е ключов елемент за автомобилите – и вероятно ще стане още по-важна през следващото десетилетие – съвместимостта със смартфони ще бъде все по-важна част от процеса на притежаване на превозно средство. Така през септември миналата година високотехнологичният китайски производител на електрически автомобили NIO предприе неизбежната стъпка да произведе първия си смартфон.

Проектиран специално за потребители на автомобили NIO, телефонът NIO е предназначен да улесни управлението на превозните средства, предлагайки функционалност, която включва отваряне на врати, регулиране на седалките, гласово управление и работа с приложения в автомобила.

Peugeot - Мелници за сол и пипер

Въпреки че Peugeot е синоним на автомобили във Великобритания, има и други страни, в които може би е по-известен със своите известни мелници за пипер и сол. В края на краищата, оттам започва всичко за френския производител преди повече от 180 години.

Volkswagen - Наденици

Да, наденички. Къривурстът някога беше обявен за най-продаваният продукт на Volkswagen, като в пика на продажбите му са изядени около седем милиона броя. Съществува от 1973 г., когато за първи път започва да се появява в ресторантите за персонала на компанията, преди да бъде пуснат в продажба в избрани супермаркети.

Vauxhall - Танкове

Много производители на автомобили са помагали във военните усилия, а тук, във Великобритания, една от най-известните интервенции е производството на Vauxhall на 38-тонния пехотен танк A22, който впоследствие става известен като Чърчил, за Втората световна война.

Правителството специално поискало от Vauxhall да произведе танка, който разполагал с 21-литров 12-цилиндров двигател с мощност 350 к.с., върху който компанията вече била работила за прекратения проект на Harland & Wolff. Предвид неотложността, изисквана от конфликта, самият Churchill преминава от скица до работещ прототип само за година. Голяма част от тестовете са проведени в имението Лутън Ху, а танкът се оказва толкова успешен, че преди края на войната са произведени около 5500 бройки.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN