Майкъл Джордан отвори безплатна клиника за хора без здравни осигуровки

27,1 милиона американци са били без здравна осигуровка през първото тримесечие на 2024 г.

Легендата на НБА - Майкъл Джордан, продължава да доказва, че великите играчи не се ограничават до терена. На 19 февруари 2025 г. в родния му щат Северна Каролина, той отвори врати четвъртата му безплатна здравна клиника за хора без здравни осигуровки. С това Джордан, заедно с партньора си Novant Health, продължава дългосрочната си инициатива да направи здравните грижи достъпни за маргинализирани общности, изправени пред сериозни бариери, предава Goodis.

Снимка: Getty Images/iStock

Новото медицинско заведение е второто от поредицата в Уилмингтън и е създадено по модела на трите вече действащи клиники. Със своите 7300 квадратни фута площ, 12 пациентски кабинета и екип от специалисти по първична грижа, клиниката ще обслужва пациенти в делнични дни. Освен това ще разполага и с обществен здравен работник, който да насочва хората към подходящи социални и здравни ресурси.

Мотивацията зад проекта се корени в огромното неравенство в достъпа до здравеопазване в САЩ. По данни на Министерството на здравеопазването и социалните услуги, 27,1 милиона американци са били без здравна осигуровка през първото тримесечие на 2024 г. Според проучване на YouGov от същата година, почти половината от американците са недоволни от здравната система.

Снимка: iStock

Успехът на предишните три клиники на Джордан е ключов фактор за продължаване на инициативата. В много случаи те предоставят на пациентите първия им достъп до лекар. Дарение в размер на 10 милиона долара от Джордан към Novant Health след откриването на първата клиника даде възможност за разширяване и изграждане на нови обекти. Изборът на местоположенията не е случаен – прави се след внимателен анализ на реалните нужди на общностите и факторите, които пречат на хората да получат адекватна медицинска помощ.

Извън баскетболното игрище, Джордан се превръща в лидер в социалната сфера. Макар и често описван като един от най-великите атлети на всички времена – с шест шампионски титли от НБА и четири олимпийски златни медала – той днес гради наследство, което далеч надхвърля спорта. Създаването на безплатни клиники показва, че неговият стремеж към върхови постижения намира продължение и в обществената му роля, насочена към борба със системните пропуски в американското здравеопазване.

На индивидуално ниво, хората, които се борят със здравно осигуряване, все още могат да търсят варианти чрез работодателя си или чрез програмите, свързани със Закона за достъпни здравни грижи (ACA). Гражданите могат да подкрепят местни и национални организации, които се борят за по-справедлива здравна система, и да участват в избори, които определят политиките в сектора. А дотогава, усилия като тези на Майкъл Джордан дават реална надежда на хиляди хора, които иначе биха останали извън здравната система.

