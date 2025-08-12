Минна компания откри златно находище на 200 км от София

Златното съдържание е 1,3 грама на тон

Австралийската минна компания Strickland Metals откри богато златно находище в участъка „Котлови“, част от проекта „Рогозна“ в Сърбия, на около 200 км от София. След първия последващ сондаж през 2025 г., компанията съобщи за впечатляващо златно съдържание от 1,3 грама на тон на дълбочина от 337,4 метра, с обща дължина на пробива от 277,3 метра, предава The Sydney Morning Herald.

Снимка: Getty Images/iStock

Това не само подчертава потенциала на „Котлови“, но и го позиционира като ключов елемент в общата структура на проекта „Рогозна“, чийто златен еквивалент вече възлиза на 7,4 милиона унции. Ядрените проби от „Котлови“ показват високо съдържание на злато (до 15,3 г/т), както и присъствие на други ценни метали като сребро, олово и цинк, което го прави изключително перспективно находище.

Разположено на едва 350 метра от вече доказаното находище „Меденовац“, „Котлови“ е стратегически позициониран в рамките на геоложки активната област на Рогозна. Новите проби включват серия от висококачествени зони, сред които 8,8 милиона с 4,7 г/т злато и 2 милиона с изключителните 15,3 г/т. Това разнообразие в съдържанието и концентрацията показва не само мащаба на находището, но и сложната му минералогична структура. По-задълбоченият анализ на 4-метрова зона с 2,6 г/т златен еквивалент от дълбочина 837 м допълнително подхранва очакванията за разширяване на ресурса в дълбочина.

Минерализацията в „Котлови“ е дефинирана на 200 метра и остава отворена във всички посоки, което предполага потенциал за значително разширение. Геоложки, структурата му наподобява други находища в района – скарнови системи с присъствие на пирит и сфалерит, характерни за „Шанак“ – водещото находище на Strickland с 5,3 милиона унции златен еквивалент. Източната част на „Котлови“ е доминирана от златна минерализация, докато западната част съдържа и други метали, което показва както хоризонтално, така и вертикално разнообразие на ресурса.

Компанията продължава с интензивна сондажна програма – осем платформи работят едновременно в различни точки на проекта „Рогозна“. Докато една от тях следи разширенията на „Котлови“, останалите са насочени към перспективните участъци „Йезерска река“, „Обрадов поток“, „Градина“ и водещия „Шанак“. В следващите месеци се очакват резултати от нови сондажи, които могат да променят цялостната картина на проекта. С финансова подкрепа от 32,7 милиона долара (в брой и акции от Northern Star), Strickland се намира в отлична позиция да развие потенциала на „Котлови“ и да затвърди лидерската си роля в региона.

