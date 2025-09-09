Наша съседка въвежда безплатна вода в самолетите за всички пътници

Авиокомпаниите са задължени да предоставят минимум 200 милилитра вода на всеки на борда

Всички пътници в Турция вече имат гарантирано право на безплатна питейна вода по време на полета. Това предвижда нова директива, издадена от турския орган за гражданско въздухоплаване.

Снимка: Getty Images / iStock

Според официалното съобщение на министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, авиокомпаниите са задължени да предоставят минимум 200 милилитра вода на всеки пътник, без значение от продължителността на полета. Мярката е част от нов пакет с регулации, които целят да повишат стандартите в сектора на въздушния транспорт, предава Тurkiye Тoday.

Директивата е изготвена и изпратена до всички превозвачи от Генерална дирекция „Гражданска авиация“ на Турция. В нея изрично се посочва, че осигуряването на вода е задължително и не подлежи на търговски интерпретации – т.е. не може да бъде предлагана срещу заплащане, независимо от авиокомпанията или класа на пътуване. Новото изискване важи както за вътрешни, така и за международни полети, независимо от тяхната продължителност – от кратки полети между турски градове до дълги международни маршрути.

Снимка: iStock

Министър Уралоглу подчерта, че решението е мотивирано основно от съображения за здравето и комфорта на пътниците. По негови думи, по време на полети – особено през горещите летни месеци или при недостатъчна вентилация в кабината – дехидратацията може да доведе до редица здравословни проблеми, като главоболие и отпадналост до по-сериозни медицински случаи. Предоставянето на безплатна вода цели именно да намали подобни рискове и да осигури по-безопасни и комфортни условия на борда.

Турските власти се стремят да приведат своите авиационни стандарти в съответствие с международните практики, където задоволяването на основни човешки нужди по време на пътуване, а достъпа до вода се счита за основна отговорност на авиопревозвачите. Според Уралоглу, подобни инициативи ще допринесат не само за по-висока удовлетвореност сред пътниците, но и за засилване на международната репутация на турските авиокомпании.

