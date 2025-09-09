Наша съседка въвежда безплатна вода в самолетите за всички пътници

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Защо инвеститорите изоставят облигациите заради златото през 2025 г.
Защо облигациите вече не предлагат защита?
Авиокомпаниите са задължени да предоставят минимум 200 милилитра вода на всеки на борда
Всички пътници в Турция вече имат гарантирано право на безплатна питейна вода по време на полета. Това предвижда нова директива, издадена от турския орган за гражданско въздухоплаване.
Според официалното съобщение на министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, авиокомпаниите са задължени да предоставят минимум 200 милилитра вода на всеки пътник, без значение от продължителността на полета. Мярката е част от нов пакет с регулации, които целят да повишат стандартите в сектора на въздушния транспорт, предава Тurkiye Тoday.
Директивата е изготвена и изпратена до всички превозвачи от Генерална дирекция „Гражданска авиация“ на Турция. В нея изрично се посочва, че осигуряването на вода е задължително и не подлежи на търговски интерпретации – т.е. не може да бъде предлагана срещу заплащане, независимо от авиокомпанията или класа на пътуване. Новото изискване важи както за вътрешни, така и за международни полети, независимо от тяхната продължителност – от кратки полети между турски градове до дълги международни маршрути.
Министър Уралоглу подчерта, че решението е мотивирано основно от съображения за здравето и комфорта на пътниците. По негови думи, по време на полети – особено през горещите летни месеци или при недостатъчна вентилация в кабината – дехидратацията може да доведе до редица здравословни проблеми, като главоболие и отпадналост до по-сериозни медицински случаи. Предоставянето на безплатна вода цели именно да намали подобни рискове и да осигури по-безопасни и комфортни условия на борда.
Турските власти се стремят да приведат своите авиационни стандарти в съответствие с международните практики, където задоволяването на основни човешки нужди по време на пътуване, а достъпа до вода се счита за основна отговорност на авиопревозвачите. Според Уралоглу, подобни инициативи ще допринесат не само за по-висока удовлетвореност сред пътниците, но и за засилване на международната репутация на турските авиокомпании.
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Защо облигациите вече не предлагат защита?
Компанията затяга критериите за споделяне на абонаменти
Франсоа Байру загуби парламентарния вот на доверие, което доведе до оставката му