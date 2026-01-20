Наша съседка дава до 9 хил. евро субсидия за покупка на електромобил

Кои има предимство при получаване на помощ?

Гърция вече предоставя субсидии до 9 хиляди евро за покупка на електрически автомобили. Освен основната помощ, купувачите могат да получат още около 2 хиляди евро при бракуване на стар замърсяващ автомобил, както и допълнителни 1000 евро, ако са на възраст под 29 години, предава БНР.

Покупката на превозни средства с ниски емисии се насърчава и чрез данъчни облекчения. За такива автомобили не се заплаща данък при регистрация, а при определени модели отпада и задължението за годишен пътен данък. Предимство при получаването на помощ имат многодетни семейства, студенти с ниски доходи, жители на островните райони и на високопланинските села, както и собственици на малки семейни предприятия.

Едно от условията за участие в програмата е годишният доход на кандидатите да не надвишава 25 хиляди евро. Към момента електрическите автомобили заемат приблизително 6% от автомобилния пазар в Гърция. Според проучвания основните причини, които възпират гърците да преминат към електромобили, остават високата им цена и недостатъчната инфраструктура за зареждане, както в самата страна, така и в останалата част на Европа.

Освен Гърция, Германия също възобнови субсидиите за електрически автомобили с цел да ускори прехода към по-малко замърсяващ транспорт. Кандидатстването за помощта ще обхваща електромобили, регистрирани от началото на 2026 г. Изцяло електрическите автомобили ще получават субсидия от най-малко 3000 евро, предава БГ НЕС. Плъгин хибридите и автомобилите с удължител на пробега, при които малък двигател с вътрешно горене зарежда батерията, ще бъдат подпомагани с базова субсидия от 1500 евро. Предвидени са и допълнителни стимули за семейства с деца, както и за домакинства с по-ниски доходи.

