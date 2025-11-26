Компаниите в Германия продължават да съкращават работни места

Индексът на заетостта е спаднал до 92,5 пункта

Германските компании продължават да намаляват персонала си и през ноември, като планират и по-слабо наемане на нови служители. Това показват резултатите от последното проучване на мюнхенския институт за икономически изследвания „Ифо“, предоставено на БТА.

Снимка: iStock

Индексът на заетостта, изчисляван от института, е спаднал до 92,5 пункта през ноември, след като през октомври е бил 93,5 пункта. Според Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в „Ифо“, „много компании продължават да съкращават работни места“, а отслабващата икономическа активност поддържа „слабата тенденция на пазара на труда“.

Спадащият барометър за заетостта продължава да се проявява най-осезаемо в индустрията, където почти всички отрасли отчитат намалено търсене на работна сила. След кратко стабилизиране през октомври, фирмите в сектора на услугите отново стават по-предпазливи при наемането, като най-сериозни планове за съкращения се наблюдават в хотелиерството и ресторантьорството.

Единствено юридическите и данъчните консултантски услуги предвиждат значително разширяване на персонала си, което ги отличава от общата тенденция. Междувременно, въпреки приближаващия празничен период, търговците на дребно планират намаляване на новите назначения.

В строителството обаче се отчита леко повишаване на търсенето на работна ръка. Барометърът за заетостта в този сектор дори достига най-високото си ниво от май 2022 г., което го прави едно от малкото изключения в иначе отслабващия трудов пазар.

