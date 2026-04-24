Най-голямото летище в Африка се строи за над 12,5 млрд. долара - ето къде (СНИМКИ)

Летището ще отвори през 2030 година

Пътуванията със самолет между африкански градове често принуждават пътниците да минават през дестинации извън континента, като Лондон, Париж или Дубай. Ново летище на стойност 12,5 милиарда долара, което се изгражда в Етиопия, може да промени тази ситуация. Разположено на около 30 мили югоизточно от Адис Абеба, строителството на проекта започна през януари и беше определено от премиера Абий Ахмед Али като най-мащабната авиационна инфраструктурна инициатива в историята на Африка, предава CNN.

Планира се международното летище Бишофту да отвори през 2030 г. с две писти и капацитет от 60 милиона пътници годишно, като в бъдеще той може да достигне 110 милиона – повече от най-натовареното летище в света, Хартсфийлд-Джаксън в Атланта. Проектът се ръководи от Ethiopian Airlines, най-големият африкански превозвач по флот, пътници и приходи. Компанията възнамерява да покрие около 30% от разходите със собствен капитал, докато останалите средства все още се търсят чрез международни партньори, включително САЩ, Китай и Италия.

Адис Абеба вече е важен авиационен център, но съществуващото летище Боле достига своя капацитет и не може да се разширява. Новото съоръжение ще обслужва основно транзитни пътници и ще помогне на Ethiopian Airlines да засили ролята си в свързването на африканските маршрути – един от най-бързо растящите авиационни пазари. Освен това летището ще подкрепи търговията чрез капацитет за обработка на 3,73 милиона тона товари годишно, в синхрон с Африканската континентална зона за свободна търговия.

Въпреки това успехът на проекта зависи не само от самото летище, но и от съпътстващата инфраструктура – пътища, железопътни връзки, електроснабдяване и митнически системи. Според експерти, финансирането също остава предизвикателство, тъй като осигуряването на оставащите 8 милиарда долара в кратък срок е амбициозна цел. Всяко забавяне може да постави под въпрос планираното откриване през 2030 г.

Дизайнът на терминала е поверен на архитектурното студио Zaha Hadid Architects, като концепцията е вдъхновена от Голямата рифтова долина. Пространството ще включва отворени зони, вътрешни дворове и елементи, отразяващи културното и природното разнообразие на Етиопия. Устойчивостта също е водещ принцип – предвидени са използване на местни материали, слънчева енергия и системи за събиране на дъждовна вода, въпреки че авиацията остава значим източник на въглеродни емисии.

Проектът обаче поражда и социални напрежения, тъй като се съобщава за разселване на над 15 000 души. Властите и авиокомпанията твърдят, че инвестират значителни средства в компенсации и нови жилища, но част от местните жители оспорват това. Паралелно с това, летището е част от по-широка вълна от авиационни инвестиции в Африка и цели да се превърне в регионален хъб, подобен на тези в Дубай и Доха. Въпреки потенциала му, експертите подчертават, че истинското подобрение в свързаността ще зависи не само от инфраструктурата, а и от политики като либерализацията на въздушния транспорт и развитието на пазара.